NUEVA YORK. La 68ª edición de los Premios Grammy se llevará a cabo el 1ro de febrero en la Arena Crypto.com en Los Ángeles marcando un regreso a la normalidad después de que la ceremonia de 2025 se modificara para centrarse en apoyar los esfuerzos de ayuda tras los devastadores incendios en el área de Los Ángeles.

“Creo que veremos algunos momentos históricos”, dijo a The Associated Press Harvey Mason, Jr., director general y presidente de la Academia de la Grabación. “Con artistas nominados en categorías en las que no habían sido nominados anteriormente, y un nuevo grupo de talentos que surge en el sistema este año, creo que vamos a ver resultados realmente emocionantes”.

La aseveración de Mason incluye en su ecuación el hito logrado por Bad Bunny y sus seis nominaciones, entre ellas tres en las categorías principales de la gala: Canción del Año, Disco del Año y Grabación del Año. Se trata de la primera vez en la historia de estos premios que un artista latino es nominado en éstas, con un disco en español.

El puertorriqueño figura también en las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Música Global por “EoO”, y Mejor Portada de Álbum, ya que el artista fue también el director de arte en la carátula del disco “Debí tirar más fotos”.

A continuación, lo que necesitas saber sobre los Grammy 2026, incluyendo cómo verlos en “streaming” y dónde puedes ver a las mayores estrellas de la música caminando por la alfombra roja.

¿Cuándo son y cómo puedo ver la gala?

El espectáculo principal se transmitirá en vivo por CBS a partir de las 8:00 p.m., hora del Este, el 1 de febrero. También se podrán ver en servicios de “streaming” con CBS como Hulu+ Live TV, YouTube TV y FuboTV. Los suscriptores del plan premium de Paramount+ podrán verlos por “streaming” en vivo; los suscriptores regulares de Paramount+ tendrán acceso “on demand” al día siguiente.

¿Quién será el anfitrión?

El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia por sexta vez consecutiva, pero esta será su última ocasión.

¿Quiénes están nominados?

Kendrick Lamar lidera las nominaciones con un total de nueve. Está nominado para grabación, canción y álbum del año, marcando la tercera vez que tiene nominaciones simultáneas en esas grandes categorías.

Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut le siguen con siete nominaciones cada uno.

Entonces vienen Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y Serban Ghenea con seis nominaciones cada uno.