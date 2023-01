Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli buscan llevar el encanto de Borinquen por primera vez al Summa Cum Laude (SCL) International Youth Festival, un evento multicultural que celebra el “lenguaje de la música” desde la juventud en Viena, Austria.

El grupo dirigido por la profesora y violinista Leticia Medina Díaz, que está compuesto por unos 51 jóvenes de distintas escuelas especializadas de música y bellas artes del País, se encuentran en la etapa de preparación para representar a la Isla en esta actividad prestigiosa en Europa diseñada para darle plataforma a coros, bandas y orquestas de distintas regiones del universo en forma de competencia o celebración.

La coordinadora del Comité del Viaje de Puerto Rico a Viena, Jeannette Carrasquillo Rosado, explicó en entrevista telefónica con Primera Hora que los integrantes de la orquesta sinfónica han mostrado entusiasmo, dado que, más allá de representar a la Isla del Encanto, serán la primera agrupación latinoamericana en participar del encuentro internacional en la “Ciudad de la Música”.

“Para mí, fue sumamente emocionante que el único país latino inscrito en esta actividad era Puerto Rico, y que la escuela que llegará allá sea la Escuela Libre de Música Antonio Paoli de Caguas, y eso sucederá en el aniversario 15 de este festival”, indicó Carrasquillo Rosado, también madre de uno de los miembros de este grupo que surgió precisamente durante la pandemia del COVID-19, un periodo que provocó un sinnúmero de limitaciones dentro del sistema de educación pública del país

“Las escuelas libres de música, por muchos años, han tenido mucha dificultad para sostenerse porque, en muchas ocasiones, han tenido pérdidas y probabilidades de que cierren por siempre porque no contamos con ese respaldo de que las artes son una prioridad en la vida y formación de los jóvenes, así que ver una escuela como esta sea quien vaya a representar al país llena de orgullo. El corazón no me cabe en el pecho”, indicó, al tiempo que enfatizó la formación, dedicación y esfuerzo diario que han invertido los alumnos y sus profesores, quien sostuvo que ellos “se crecieron” tras buscar estrategias únicas para mantener a los chicos animados por aprender y crecer.

Expedición única

El viaje a Austria, que comenzará a partir del domingo, 25 de junio de este año, será la primera participación internacional que ha logrado realizar la Orquesta Sinfónica Antonio Paoli tras cuatro años de no poder salir de Puerto Rico tras el impacto del huracán María y los efectos de la emergencia del coronavirus en el país.

Los alumnos podrán tener la oportunidad a sumergirse en las experiencias que ofrece la “Capital de la Música”, desde visitar los escenarios donde se grabó las escenas del “The Sound of Music”, película protagonizada por la actriz Julie Andrews, que narra la trayectoria de la familia von Trapp, conocida por ofrecer los mejores conciertos justamente antes de la Segunda Guerra Mundial, en una expedición coordinada por el organizador del SCL Festival.

Por otro lado, durante el festival, los estudiantes también participarán de unos talleres especiales que ofrecerá la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, en donde contarán con la asistencia de profesores especializados para afinar destrezas musicales y mejorar su desempeño durante una interpretación.

Además, los jóvenes podrán visitar un sinnúmero de espacios, desde el Museo Wien, que era antes el apartamento del compositor austriaco Amadeus Mozart, la casa natal del ilustre Ludwig van Beethoven, hasta la Casa de Música, que explora el nacimiento de la melodía en la humanidad.

Durante el encuentro internacional, los integrantes tendrán la oportunidad de participar en presentaciones en distintos puntos de la ciudad europea, en el que, según Carrasquillo Rosado, deleitarán al público general a nivel orquestal con una obra de Beethoven, además de repertorios boricuas como “Mi Bandera”, tema que popularizó de Richie Ray y Bobby Cruz y “Represento”, popularizada originalmente por Juan Manuel Lebrón, que será cantado por el “Colorao de la Salsa”, Ricardo Colón, estudiante actual del Conservatorio de Música.

Además, la agrupación ofrecerá una presentación especial de la danza “Mi güiro”, la opera “The Doll Song”, que será interpretada por la estudiante Elymar Fonseca, y un mapeyé intepretado por la saxofonista y trovadora Yalana del Mar Febus.

Sin embargo, los alumnos, sus padres y la administración de la escuela trabajan arduamente para recaudar los fondos necesarios para que esta expedición única se convierta en realidad.

Carrasquillo Rosado explicó a Primera Hora que el viaje, que se extenderá hasta el martes, 4 de julio, tendrá un costo total de $337 mil. Este estimado incluye el presupuesto promedio por estudiante, que ronda entre los $4,000; gastos adicionales por transportación y alquiler de instrumentos musicales, que en este último rondaría en $9,000; transportación de los padres y guardianes de los alumnos.

“Aquí hay estudiantes que, en su mayoría, son de la Escuela Libre de Música de Caguas, pero también de otros planteles como la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de San Juan, Escuela Especializada Libre de Música de Arecibo, y varias escuelas de Bellas Artes de distintas partes del país, y algunos jóvenes recien matriculados del Conservatorio de Música”, manifestó.

“Todos estos estudiantes, especialmente aquellos que pudieron viajar por la pandemia, cuando se enteraron de esta oportunidad, ellos mismos empezaron a querer ser parte de esto”, agregó la coordinadora del comité, asegurando que los chicos han coordinado, junto al plantel, distintas actividades desde diciembre del año pasado, como parrandas y conciertos especiales en distintos puntos del país para conseguir el dinero.

Si quieres apoyar a la agrupación, existen diversas formas para aportar a esta causa. Para usuarios de ATH Móvil, pueden donar a la cuenta de negocios de la Orquesta Sinfónica Antonio Paoli, buscándolo como “OrqSinfAntonioPaoli” en la aplicación móvil. Además, pueden donar al grupo a la cuenta de cheque en Banco Popular, con número de cuenta 048467537.

Para más información, puede escribir a la orquesta a través del correo electrónico os.elmap@gmail.com o llamar al 787-637-8089.