La experiencia en el grupo juvenil Menudo en la década de los ochenta y principios de los noventa no solo les regaló aprendizajes y numerosas experiencias en la industria de la música, sino también la química que, años después, los volvería a unir con gran ilusión para seguir en el propósito de sorprender con nuevos temas.

Los cantantes Raymond Acevedo, Sergio Blass González, Ralphy Rodríguez y Rubén Gómez sienten gran entusiasmo en su junte para la banda Evoluxion, con la que no solo pretenden apostar a la nostalgia con los temas que se hicieron populares en su paso por la famosa agrupación, sino también con nuevas canciones como muestra de su desarrollo artístico.

“Superemocionados para compartirlo con todo el público, esta música nueva, esta etapa nueva de nosotros”, manifestó con entusiasmo Sergio Blass, acompañado del resto de los integrantes. “Hace par de años nos juntamos nuevamente, después de haber participado del documental de HBO (‘Menudo: Forever Young’) y se nos dio la oportunidad, nos empezamos a llamar, y rápido Ralphy y Raymond ‘vamos a juntarnos, vamos al junte, vamos a darle el vueltón’, nosotros con el repertorio de nuestra época y, de repente, llegamos al estudio para empezar a hacer la reproducción de toda esta aventura, y salieron tres temas nuevos escritos por nosotros”, prosiguió sobre la nueva etapa que disfrutan y que, como expresa el nombre de la banda, muestra una nueva faceta de cada uno. “Fue algo mágico y superorgánico. Ha sido una emoción”.

La nostalgia será inevitable en la interacción con el público y en el repertorio con el que se presentarán en los escenarios. Raymond confesó que se ha tratado de una experiencia gratificante.

“Ha habido muchísima nostalgia, claro que sí, porque nosotros venimos de un grupo que éramos los cuatro juntos, ‘Somos los hijos del rock’, que creo que fue en el ‘87″, recordó sobre la producción musical en la que también participó Ricky Martin. “Tuvimos esa formación y, como dice Sergio, es una química inmediata. Pero recordar todas esas cosas, todos esos momentos que pasamos juntos, es algo que no es difícil. Es algo bien emocionante, es bien emotivo llamar todas esas memorias y volver a juntarnos ahora de adultos”. El también actor, quien reside en Orlando, Florida, reveló que esa añoranza ha asomado al rememorar los pasos de baile. Además, reiteró la motivación primordial de reunirse.

“La idea principal de todo esto que nos ha unido. También, es hacer música nueva porque obviamente queremos llevar la música de Menudo en el show que vamos a tener ahora en México el día 24 (de noviembre). Va a ser música de Menudo y también la música nueva”.

Ralphy destacó las ventajas de ahora como adultos, cuando sienten mayor preparación artística en comparación con sus orígenes. “Es la evolución de cada uno de nosotros como artistas”, dijo el intérprete, quien vive en Carolina del Norte. “A través de los años hemos aprendido a producir, a componer, a tocar instrumentos. Entonces, este junte, hemos dicho siempre que no solamente es una reunión de exmiembros del grupo Menudo, sino que, de alguna manera, como tuvimos nuestras carreras como solistas, es un supergrupo nuevo, porque tenemos experiencia los cuatro por separado”.

Rubén compartió varios de los clásicos que la fanaticada suele pedirles en los encuentros musicales. “‘Mi sombra en la pared’, los de ‘Somos hijos del rock’. Pero también a nosotros nos gustan los temas un poquito antes de eso, como ‘Hold Me’, la canción de los Estados Unidos, ‘Quiero rock’, ‘Explosion’, ‘Hoy me voy para México’, todo ese repertorio del ‘85 al ‘90 que quizás no lo tocaba El Reencuentro porque El Rencuentro es del ‘85 quizás para atrás”, detalló el cantante, quien reside en Nueva York. De paso, Raymond reveló que, aunque no recibieron acercamientos directos para colaborar en el proyecto en el que participaron Johnny Lozada, Miguel Cancel, Ricky Meléndez, Ray Reyes, René Farrait y Charlie Massó, sí hubo otras propuestas.

“No necesariamente para El Reencuentro, pero hubo varias otras formaciones que sí, que nos llamaron para hacer diferentes cosas. Desafortunadamente, no se dio, por cualquier razón, en aquel momento, pero sí hubo acercamientos”, dijo el también productor. “Tenemos muchos planes y estamos abiertos a diferentes ideas. Todo está creciendo y, poco a poco, está convirtiéndose más grande, y estamos más contentos”.

El grupo, que trabaja en un nuevo tema, actualmente promueve el sencillo “Sin querer”, que estrenó en agosto. Sergio expuso el tono romántico de la letra. “Es un tema donde una pareja, pasan los años, y se siguen encontrando y siguen sintiendo esa emoción para cada uno, algo muy parecido a lo que sentimos nosotros con nuestros fans al volvernos a ver. Es algo que salió de nosotros, de nuestros corazones. Lo compusimos para ustedes”.

Los integrantes adelantaron que para el año próximo vislumbran presentaciones en Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Filipinas y Puerto Rico.

Sus otros proyectos

Los intérpretes revelaron cómo se han desarrollado en sus respectivas trayectorias artísticas. Raymond manifestó su experiencia en más facetas, además de la de cantante. “Yo hago actuación, hago producción de cine y televisión. Obviamente, tengo mi música, tengo mis fans. Yo soy artista. Me encanta pintar. Yo hago diferentes cosas, pero lo más que estoy haciendo ahora mismo es actuación”.

Sergio Blass cuenta con una banda de rock bajo el nombre Blass. “Hacemos discos y nos vamos de gira también. Las chicas de Menudo siempre cogen pon porque terminamos tocando Menudo también”.

Ralphy Rodríguez también ha dedicado tiempo a la música. “Tengo un proyecto que hice anteriormente, y se llama 2080 Veinte/Ochenta, que es un trío donde canto y toco el bajo”.

Rubén Gómez ha seguido en proyectos musicales. “Sigo como cantante solista. Estuve con Arista latino después de Menudo. Estuve en Alemania con BMG. Estuve de gira con Eros Ramazzotti. Sigo cantando y también sigo en la actuación, más que nada, las voces de comerciales y juegos de video”.

¿Qué significó Menudo para ellos?

Los artistas también expusieron el valor de pertenecer a la famosa agrupación de Menudo, y ser parte de su historia.

Sergio Blass: “Menudo es como decir nuestro ‘high school’. De ahí venimos todos, la familia Menudo, como decimos nosotros. Siempre trae recuerdos muy gratos y aprendimos todo lo que es el mundo artístico, que ahora, hoy en día ponemos en práctica, y nos ha dado la base para poder reconectarnos con ese público y traerles lo nuevo para que puedan ver esta música nueva que traemos del corazón”.

9 Fotos Los exintegrantes de la agrupación Menudo, Rubén Gómez, Raymond Acevedo, Ralphy Rodríguez y Sergio Blass, se unen para la banda Evoluxion.

Ralphy Rodríguez: “Todos nosotros fuimos fan de Menudo antes de ser Menudo, entonces para mí, los recuerdos son de los discos anteriores a los míos, como ‘Una aventura llamada Menudo’, ‘Por amor’, todo eso, y canciones como ‘Es por amor’, que son bellas. Luego, el recuerdo de haber estado en el grupo, viajar el mundo, conocer el mundo a través del grupo’. Ya estábamos haciendo ‘performance’ antes de Menudo, pero fue nuestro ‘big break’, la oportunidad de darnos esa exposición al mundo”.

Raymond Acevedo: “Para mí Menudo es como una aventura. Es algo así que, desde que supe que iba a estar nuevamente en el grupo y que íbamos a hacer esto, que realmente iba a ser una realidad, han sido muchísimas emociones”.

Rubén Gómez: “Lo que me encantaba era viajar el mundo y ver la fanaticada en cada lugar, y hacer esos shows. Es una magia cuando están cuatro hermanos juntos viajando, viviendo día a día algo especial. Me encanta estar de gira”.

Se distancian del escándalo

La historia de la agrupación de Menudo no ha estado ajena a los escándalos. Fuera de abundar al respecto, los artistas de Evoluxion expresaron su interés en mantener su enfoque en sus nuevos proyectos. Sergio resaltó la aspiración de seguir centrados en su agenda de trabajo.

“Toda la vida tiene sus altas y sus bajas, su claridad y oscuridad, y nosotros tratamos de concentrarnos en lo positivo porque eso es lo mejor que uno va a disfrutar en la vida. Siempre deseándole mucha suerte a todos los compañeros, a todos los artistas jóvenes y adultos, que todo salga superbién, pero aquí estamos concentrados en lo que es lo positivo y traer toda la alegría y que ese legado de Menudo sea algo que todo el mundo pueda disfrutar y recordar con cosas positivas”.

Por su parte, Ralphy compartió consejos para quienes estén interesados en que sus hijos menores de edad pertenezcan a una banda. “Basado en mi experiencia, yo diría siempre que los padres estén presentes, que estén, si son menores de edad, que estén presentes, que los guíen y que los dejen ser niños, que no les roben la niñez”, expuso el padre de tres hijas. “Éramos adolescentes viviendo como adultos, y yo diría que tengan sus amigos, que tengan su base, su familia, su red de apoyo, para que no estén aislados y que puedan seguir siendo niños, y que estudien”.