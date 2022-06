El director de orquesta y compositor Willie Rosario fue exaltado en la tarde de hoy, miércoles, en la Cámara de Representantes por su larga trayectoria musical de 64 años en el género de la salsa.

En la actividad, que se llevó a cabo en el Salón de los Próceres del Capitolio de Puerto Rico, “Mr. Afinque”, quien tiene 98 años, emocionado, recibió la moción por parte del representante Eddie Charbonier Chinea.

“Yo le dije a mis hijos en casa: ‘¿Qué? ¿Me van a dar reconocimiento pero yo no he hecho nada? Pero ellas dicen que yo lancé 40 discos, fui la primera orquesta nominada al Grammy, tuve a grandes artistas que han pasado por mi orquesta como Gilberto Santa Rosa”, expresó el músico, quien estuvo en compañía de su familia y del mismo “Caballero de la Salsa”.

Fernando Luis Rosario Marín, nombre de pila del salsero, estuvo también acompañado de otras figuras reconocidas como Bobby Valentín, Isidro Infante, Richie Viera, Luis González “El Tsunami de la Salsa”, Pedro Morales “Don Perignon”, Luisito Ayala, Juan José “San Juan Havana”, David Rosa Cuba, el saxofonista “Yuca” y el productor de evento Ramón “Moncho” Arriaga.

“A todos los quiero mucho, soy su amigo. Estoy muy agradecido”, agregó.

¿Quién es Willie Rosario?

Rosario nació en el pueblo de Coamo, Puerto Rico, el 6 de mayo de 1924, en la calle Ramón Emeterio Betances. Desde temprana edad en el 1937, comenzó su inspiración en la música a través de las orquestas de Rafael Muñoz y el Sexteto Puerto Rico, de las cuales imitaba la percusión a la edad de siete años. En el 1942, es enviado a la escuela a estudiar guitarra en la primera escuela de música del pueblo, donde recibió clases de solfeo con el profesor Juan Suárez.

En el 1945, realizó sus primeros pasos en la música con el Conjunto Coamex, conformada por un grupo de amigos con los cuales hizo las veces de bajista. En 1947, al igual que muchos puertorriqueños, viajo junto con su familia a la ciudad de Nueva York en busca de mejores condiciones de vida. En 1951, Willie se enfiló en las fuerzas armadas de los Estados Unidos durante la guerra de Corea. En una de sus licencias del ejército, visitó el famoso salón de baile Palladium, donde tuvo la fortuna de ver a Tito Puente tocando de pie sus timbales. Dicha experiencia lo llevó a tomar la decisión de convertirse en percusionista y estudiar con el judío Henry Adler y con un músico famoso de la época: Willie Rodríguez.

En el 1952, cumplido su servicio militar, regresó a Puerto Rico, allí se vinculó a la Orquesta Fiesta como baterista sustituyendo a Mon Rivera. En 1956, fue la primera grabación musical en la que participo Willie Rosario junto a la orquesta de Johnny Seguí, el álbum se tituló “Chachachá”. Con la disolución de la orquesta de Johnny Seguí, en 1958, Rosario fundó su primera orquesta, integrada en su mayoría por los músicos que habían pertenecido a la orquesta del maestro Seguí, para ello contó con la colaboración de los maestros Tito Rodríguez y Tito Puente. En 1960, grabó con “The Cesta-Allstars Vol. 1″, al lado de músicos como: Víctor Paz en la Trompeta, Mario Rivera en el Saxo, Kako en los Timbales, Louie Ramírez Vibes y Barry Rogers Trombón, entre muchos coros. En el 1961 participó nuevamente en las grabaciones con The Cesta-Allstars Vol. 2, “Salsa Festival”, de Coco Records y “The Alegre Allstars, " Nos Vamos Pa’ la Luna”, de Alegre Records. Durante el 1962 en conjunto con las voces de Dioris Valladares, Willie Torres, Chivirico Dávila, Elliot Romero y Víctor Velásquez hace parte de la grabación de Alegre All Stars Vol. 2, “El Manisero”.

Su primera orquesta se desintegró y Willie se vio obligado a rehacer nuevamente su agrupación. La Orquesta de Rosario conto en su formación con las trompetas de Bobby Valentín y Tony Cofresi, Izzy Feliú en el bajo y Luis Rodríguez en la conga.

Luego de esto firmó contrato con la casa disquera del señor Al Santiago: Alegre Records. En el 1963 grabó su primer álbum titulado “El Bravo Soy Yo”, este disco, producido por Al Santiago, se convirtió en un álbum exitoso, tanto en Nueva York como en Puerto Rico.

Con la participación de Willie Rosario en la Percusión, se grabó The Alegre All Stars, “In Lost & Found” Vol. 3, el cual incluyó los temas Yumbambe, Kako Y Palmieri y Tema Alegre, logrando la identidad sonora de su agrupación musical con la combinación de cuatro trompetas y un saxofón barítono, algo que no se había realizado antes en el ambiente de la música latina.

En el 1970 graba su segunda grabación para Inca Records se tituló “Donde Nace El Ritmo”, este disco incluyó un gran éxito de la banda de Willie Rosario en la voz de Chamaco Rivera titulado “De Barrio Obrero a la Quince”.

En el año 1975, “Mr. Afinque” grabo el álbum titulado “Otra Vez”, con los arreglos de Bobby Valentín y Louie Ramírez y el cantante Junior Toledo e incluyó en el mismo los temas Antonia, No Llores Corazón y Casualidades. Un álbum muy representativo en la vida musical de Willie Rosario se publicó en 1978, se llamó “Campanero Rumbero”, para el sello Inca e incluyo los temas De Barrio Obrero a la Quince, Casualidades, La Vida y Nicolás.

En el 1984, iniciando una nueva etapa en su carrera artística, Rosario firma contrato con el sello musical Bronco Records, propiedad de su amigo Bobby Valentín, su primer álbum para Bronco se tituló “Nuevos Horizontes”. En el 1985, al cumplir 25 años con su orquesta, Willie Rosario publicó el disco “Afincando” para Bronco Records, en el mismo apareció el tema “Botaron la Pelota”, convertido en éxito en la voz de Gilberto Santa Rosa.

En el 1993, la Orquesta de Don Fernando Luis Rosario Marín, Willie Rosario, celebró su aniversario número 35 con el álbum “Tradición Clásica”, grabado para un nuevo sello musical llamado NRT Records. Los arreglos del álbum fueron realizados por: Roberto Pérez, José Febles, Carlos (Chale) Torres, Guillermo Calderón y Bobby Valentín. En el 2004. la vigésima primera edición del Día Nacional de la Salsa se le dedicó a Willie Rosario y a don Quique y Papo Lucca y su Sonora Ponceña.

En su trayectoria musical ha grabado 40 producciones discográficas, ha sido compositor y locutor de radio, y ha llevado su música a Europa, América del Sur y Estados Unidos.

Por su orquesta han pasados cantantes de gran nivel como Gilberto Santarosa, Tony Vega, Chamaco Rivera. Músicos de la talla como Bobby Valentín, Humberto Ramírez Jimmie Morales. A lo largo de su carrera, recibió los siguientes reconocimientos: primera orquesta de salsa de Puerto Rico nominada para los Grammy Awards en la categoría Best Tropical Performance en 1987, con la producción de “Nueva Cosecha”, una exaltación al Salón de la Fama de Puerto Rico, cuatro discos de oro y dos de platino.

De igual forma obtuvo el premio “Agüeybaná de Oro”, el premio ACE, el premio Paoli y el premio Estrella por su excelencia musical entregado por SBS Broadcasting.