El exponente urbano puertorriqueño Kian Kova está de promoción con su nuevo sencillo, “Tu Fotito”. El tema, producido por Luny Tunes, demuestra el talento de quien se perfila como una nueva promesa del género, con rimas profundas que plasman experiencias de vida.

“Tu Fotito” llega con el apoyo de Space Records y expone sentimientos de nostalgia por ese amor que terminó, mientras procesa la desesperanza de reconocer que no hay vuelta atrás. En la dinámica de recordar, afloran los buenos momentos vividos y el choque de verla feliz con otras personas. “Yo me hago el fuerte, pero que ella se fuera me dolió”, revela dentro de su confesión.

PUBLICIDAD

El vídeo musical, dirigido por Truviews, juega con la combinación de escenas sombrías con momentos cálidos y coloridos, mostrando los sentimientos contrapuestos entre los buenos recuerdos y los esfuerzos por olvidar ese gran amor.

El sencillo y el video musical están disponibles en las principales plataformas digitales de música.

“Me gusta sacar temas con los que mi público se identifique. Estoy seguro de que más de uno ha pasado por lo que canto en ‘Tu Fotito’. Se los dejo pa’ que se la disfruten”, dijo por escrito Kian Kova. “Viene mucha música nueva. Agradecido de todos los que me apoyan”, agregó.

Giancarlo Palermo, conocido artísticamente como Kian Kova, se concentra en el lanzamiento de temas que reflejan su compromiso por llevar un estilo diferente dentro del panorama musical. Su carrera incluye los lanzamientos “Hello Kitty”, “Krisis” (Ft. Bambi), “Walter Albini” y “Party de Gangster”.

Sobre Kian Kova

El cantante en desarrollo Giancarlo Palermo, quien es conocido artísticamente como Kian Kova, presenta una propuesta diferente dentro del género urbano.

Kian Kova nació en San Juan, Puerto Rico y a sus 14 años se mudó al sur de la Florida, donde comenzó a explorar con sonidos y visitó por primera vez un estudio de grabación, logrando grabar su primera canción titulada “Sube y Dobla”. A los 16 años regresó a Puerto Rico y durante cuatro años hizo música sin parar.

Influenciado por artistas como Tego Calderón, Arcángel, 50 Cent y la cantante británica Adele, la propuesta musical de Kian Kova es el reflejo de las experiencias vividas durante su vida. El proceso de composición se convirtió en un método de desahogo para todo tipo de preocupaciones, y es la vía con la cual canaliza sus sentimientos.

Actualmente, el artista está firmado bajo Space Records y se unió a GLAD Empire para la distribución de su música.