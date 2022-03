El cantante británico Tom Parker, mejor conocido como uno de los integrantes del “boy band” The Wanted, falleció hoy, miércoles, tras una batalla contra un tumor cerebral que se le halló en octubre de 2020.

La muerte del artista se dio a conocer mediante declaraciones de su esposa, Kelsey Parker, quien sostuvo que este “partió en paz” acompañado de toda su familia.

“Nuestros corazones están rotos, Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su contagiosa sonrisa y su enérgica presencia”, expresó Parker en su cuenta de Instagram.

“Estamos realmente agradecidos por las muestras de amor y apoyo y pedimos que todos nos unamos para asegurar que la luz de Tom siga brillando para sus hermosos hijos”, agregó.

PUBLICIDAD

Igualmente, la actriz agradeció a todos quienes apoyaron al integrante de The Wanted en su ciudado.

“Él luchó hasta el final. Estoy siempre orgullosa de ti”, manifestó.

Según el portal E! News, Parker compartió la noticia de su diagnóstico en octubre de 2020 después de que comenzara a experimentar convulsiones, calificándolo como el “peor escenario”.

No obstante, en noviembre del año pasado, el cantante había publicado en sus redes que su condición había estabilizado, según los resultados de un estudio que se realizó.

“Una mezcla de emociones. No podríamos pedir más en este momento; un año más o menos en este viaje. Sinceramente, estamos encantados. Podemos dormir un poco más tranquilos esta noche. Gracias por todo su amor y apoyo durante los últimos 12 meses”, indicó el intérprete, al tiempo que publicó una foto junto a su pareja y sus hijos, Aurelia y Bo.

Parker fue reconocido por ser uno de los cinco miembros de The Wanted, un grupo que se volvió popular a principios de los 2010 por temas como “Glad You Came” y “Chasing the Sun”.