Andy Taylor, guitarrista original de la banda inglesa de new wave Duran Duran, que alcanzó gran popularidad en la década de 1980 con éxitos como “Hungry Like the Wolf”, “The Reflex” y “Rio”, y cuya música estuvo estrechamente vinculada al lanzamiento de MTV, falleció a los 65 años.

Su muerte fue confirmada por su familia y sus compañeros de banda mediante un comunicado publicado en las redes sociales y en el portal oficial de Duran Duran.

“Desde el momento en que llegó a Birmingham desde el noreste de Inglaterra, con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó una energía y una actitud imborrables a nuestra música. Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron alrededor del mundo”, expresó la banda.

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También destacaron su sentido del humor y su manera directa de ver la vida, cualidades que, según indicaron, ayudaron a mantener al grupo con los pies en la tierra durante los extraordinarios años de su carrera.

La noche en que fue exaltado al Salón de la Fama del Rock and Roll, en noviembre de 2022, Taylor reveló que llevaba varios años luchando contra un cáncer de próstata metastásico en etapa 4, razón por la que no pudo asistir a la ceremonia.

“Quiero agradecer a cada uno de mis hermanos de esta gran banda. Uno puede soñar con lo que nos sucedió, pero vivirlo en nuestros propios términos, como amigos, fue algo más que increíble”, escribió en aquella ocasión.

Imagen de archivo de Duran Duran. ( Agencia EFE )

Duran Duran, ganadora de dos premios Grammy, ha obtenido nueve discos de oro y seis de platino, además de colocar 20 sencillos entre los primeros 20 puestos de las listas musicales del Reino Unido y 18 en Estados Unidos. También ha recibido dos premios Ivor Novello y el reconocimiento MTV Video Visionary Award.

La etapa de mayor éxito de la agrupación llegó con una trilogía de álbumes publicados entre 1981 y 1983. Entre sus canciones más populares de ese periodo figuran “Girls on Film” y “Union of the Snake”, así como las baladas “The Chauffeur” y “Save a Prayer”.

En los años siguientes sumaron otros éxitos, entre ellos “The Wild Boys”, “New Moon on Monday” y “Come Undone”. Su popularidad quedó aún más consolidada cuando grabaron el tema principal de la película de James Bond “A View to a Kill” y participaron en el concierto benéfico Live Aid en 1985.

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Con una combinación de moda, sintetizadores innovadores y una imagen glamorosa, la banda dominó las emisoras de radio y se convirtió en un fenómeno entre los jóvenes. El bajista John Taylor y el vocalista Simon Le Bon se transformaron en ídolos juveniles, mientras que el grupo fue asociado con el movimiento musical conocido como New Romantics.

La princesa Diana también era conocida por ser admiradora de la agrupación, algo que tuvo un significado especial para sus integrantes.

“Funcionó muy bien para nosotros. Era genuino. No creo que fuera una estrategia publicitaria. Fue algo enorme para nosotros porque ella era el ícono número uno de principios de los años 80”, expresó el baterista Roger Taylor a la revista Rolling Stone.

Los videos musicales también desempeñaron un papel fundamental en el éxito internacional de Duran Duran. Uno de los más recordados fue el de “Rio”, filmado en Antigua, que mostraba a los integrantes navegando en un yate y vestidos con trajes de colores pastel.

Para el álbum “Rio”, la banda grabó tres videos musicales en Sri Lanka, entre ellos el de “Save a Prayer”, en el que un elefante rocía con agua al bajista John Taylor. También filmaron otros dos en Antigua.

Estas producciones ayudaron a satisfacer la creciente demanda de contenido visual de MTV, algo que no era habitual en las agrupaciones tradicionales de rock.

“Gran parte del éxito del álbum se debió al poder de los videos y a la manera en que hicieron que la banda estuviera presente en todas partes del mundo”, expresó Le Bon a The Daily Beats en 2012.

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Andy Taylor coincidió con esa apreciación: “No creo que lo hubiéramos logrado sin MTV”.

John Taylor y el tecladista Nick Rhodes fundaron la banda en 1978, cuando eran adolescentes, en la ciudad de Birmingham, al norte de Inglaterra. El nombre del grupo estuvo inspirado en un personaje de la película de ciencia ficción “Barbarella”, protagonizada por Jane Fonda.

Poco después se unieron Roger Taylor, Simon Le Bon y Andy Taylor. La prensa británica comenzó a referirse a ellos como los “Fab Five” (los cinco fabulosos).

Andy Taylor llegó a la agrupación luego de responder a un anuncio publicado en la revista musical Melody Maker, en el que buscaban un guitarrista con energía para las presentaciones en vivo. Ninguno de los tres integrantes apellidados Taylor tenía parentesco entre sí.

“Todos crecimos escuchando los mismos discos de vinilo y asistiendo a los mismos conciertos, desde David Bowie hasta Roxy Music, The Sex Pistols y, por supuesto, Chic. Como guitarrista, pude tomar elementos de todos esos estilos y desarrollar una manera híbrida de tocar que encajaba con este extraordinario concepto de banda”, escribió Andy Taylor en una carta que fue leída durante la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Rock and Roll.