El mundo de la salsa está de luto. Louie Romero, uno de los timbaleros más influyentes del género y recordado por el icónico tema “Timbalero” junto a Héctor Lavoe y Willie Colón, falleció a los 80 años.

La noticia fue confirmada por la activista salsera Juan Peña, quien dio a conocer el deceso a través de su cuenta en la red social X. Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la causa de su muerte.

Lamento informar que ha fallecido el timbalero Louie Romero, legendario músico de la orquesta de Willie Colón y dueño de solos memorables como los de ‘Timbalero’ y ‘Aguanilé’. ¡Vuela alto, maestro! ¡Ataca, Louie Romero! pic.twitter.com/Ef2Db7G8bQ — Juana Peña (@Chris_Montz) July 25, 2026

Varios medios también informaron la muerte del músico.

Romero, nacido en Nueva York y de ascendencia puertorriqueña, dejó una huella imborrable en la historia de la salsa gracias a su virtuosismo en los timbales y a su participación en algunas de las grabaciones más emblemáticas del género.

PUBLICIDAD

Su nombre quedó inmortalizado en 1972 cuando Héctor Lavoe lanzó uno de los gritos más recordados de la música latina en el tema “Timbalero”, incluido en el álbum El juicio: “¡Ataca Louie Romero, rompe el pellejo!”. La frase, pronunciada luego de un impresionante solo de timbales, se convirtió en un sello para generaciones de amantes de la salsa.

Durante cerca de una década formó parte de la orquesta de Willie Colón, compartiendo escenario y estudio con Lavoe en una de las etapas más exitosas del movimiento salsero. Su estilo enérgico y su precisión como percusionista lo llevaron a convertirse en uno de los músicos más respetados de la llamada época dorada de la salsa.

Además de su trabajo con Colón y Lavoe, Romero participó en el histórico álbum Indestructible de Ray Barretto, considerado una de las producciones más importantes del género. También colaboró con grandes figuras de la música latina como Rubén Blades, Celia Cruz y, posteriormente, con el saxofonista Paquito D’Rivera, explorando el jazz latino sin alejarse de sus raíces salseras.

En 1994 fundó su agrupación Mazacote, proyecto con el que continuó promoviendo la música afrolatina desde San Francisco y compartiendo su experiencia con nuevas generaciones de músicos.

Con su fallecimiento, la salsa pierde a uno de sus grandes percusionistas, pero su legado seguirá vivo en decenas de grabaciones que marcaron la historia del género y, especialmente, cada vez que suene “Timbalero” y la voz de Héctor Lavoe recuerde al músico con una de las frases más célebres de la salsa.