El cantante salinense y exprofesor de educación física, Raúl Colón, falleció el lunes tras batallar por más de tres años contra el cáncer. Tenía 74 años de edad.

Al momento de su deceso se encontraba internado en el Hospital de Veteranos en San Juan, donde pasó sus últimos días. La noticia fue confirmada por su hija, Sheila Colón, quien lamentó la partida de su progenitor.

“Es lamentable y dolorosa su partida. En una de nuestras últimas conversaciones me pidió que leyera el pasaje 1ra de Corintios, versículo 13, en su funeral. Descansa en paz mi viejo... Demostré con amor cuánto te amaba. Disculpa por no ser la princesa que anhelas, pero siempre seré tu guerrera. Te amo hasta el cielo”, manifesto Sheila compungida.

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Aunque no se han ofrecido detalles oficiales sobre sus exequias, sus colegas artistas y amigos salinenses se preparan para despedirlo con música, como era su deseo.

El pasado 31 de marzo de 2025, Colón ofreció una entrevista a Primera Hora en la que pidió a la ciudadania oración por la salud de varios miembros de su familia, víctimas inocentes de una balacera registrada en el estacionamiento de un restaurante en el barrio Playa de Salinas. Como consecuencia del infortunado evento fallecieron su hija Carol Colón Colón y su yerno, Luis Guzmán Vázquez.

Raúl Colón comenzó su carrera artística a temprana edad como aficionado, llevando serenatas a las madres de su pueblo y luego se dio a conocer profesionalmente con su grupo musical, Caribe Negro.

Su carrera como cantante tomó notoriedad en el 2018 con su participación en el concurso de canto “Voces Expertas”, transmitido por Telemundo, en el que quedó como a semifinalista.