En medio de la sección 10 de las gradas del estadio Hiram Bithorn llamó la atención una fanática en particular. No llevaba vestuarios estrambóticos ni sexys. Tampoco maquillajes despampanantes ni el cabello pintado de colores neones como muchos y muchas lo prefirieron lucir para su cita con el “Conejo Malo” en la segunda noche del concierto “P FKN R”.

Al contrario, esta fanática tenía una imagen sencilla, quizás conservadora entre quienes la rodeaban, pero aún así logró que los ojos se posaran sobre ella.

Jacqueline Moreta se puso de pie desde la patriótica introducción del concierto y en adelante cantó y movió su cuerpo según sintió cada canción de Bad Bunny. No era para menos, estaba ante su artista preferido.

PUBLICIDAD

La mujer viajó desde la vecina República Dominicana para celebrarse a sí misma su cumpleaños 50 siendo una de las 35,000 personas que por segunda noche consecutiva asistía al estadio para gozarse el histórico concierto de la superestrella de la música urbana.

“Soy fan número 1 de Bad Bunny”, dijo, quien cumplió el pasado 1 de diciembre. “Vine a celebrar mi cumpleaños, 50 años que cumplo”.

Moreta viajó con sus hijos y con su hermana.

Pero, ¿qué le atrae específicamente de Bad Bunny?

“Todas sus canciones, todas. Sus mensajes que trae en las canciones. Sus mensajes, especialmente ‘Haciendo que me amas’, los mensajes que da cuando dice que uno nace solo, uno muere solo, que hay que disfrutar, que hay que gozar, pero nunca olvidar quién uno es”, destacó del tema de “El último tour del mundo”.

Muchas personas de su generación suelen criticar de forma negativa a este artista, tal vez por que no entienden su propuesta o simplemente no les gusta. ¿Qué reflexión tiene sobre eso?

“Yo le digo que escuchen bien sus mensajes, sus letras. Que no se dejen dejen llevar de lo que digan, como ‘Yo perreo sola’; que no se dejen llevar porque diga este culo ni nada, sino que se lleven los muchos mensajes que él da. Yo he sido otra después que escuché las canciones de él”, puntualizó.

Para uno de los hijos, Ricky Pimentel, vivir la experiencia junto con su madre “es lo mejor del mundo”.

“No hay nada igual que eso, proque por ella ser fanática, míreme aquí. Desde República Dominicana vine ayer (viernes) para venir a esto hoy (anoche) e irme mañana (hoy). Nada más para esto vinimos desde República Dominicana”, compartió.

Al igual que Moreta y su familia, igualmente se observaron núcleos formados por mamá, papá e hijos, que juntos fueron parte del show único que presentó el artista para Puerto Rico.