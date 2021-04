La cantante Farina, también conocida como La Nena Fina, lanzó su EP FloWres, junto a la sensación del reguetón Arcángel.

FloWres, que estrena vía La Commission/Sony Music Latin, es un EP visual innovador y la primera colaboración de una estrella femenina latina con una estrella masculina latina de esta naturaleza. Consta de seis canciones y videos nuevos, incluido su éxito La boca (9.6 millones de visitas en YouTube), un reguetón sensual y provocativo que habla de las aventuras coquetas de dos personas que se atraen más por la diversión que por el compromiso.

El álbum también incluye los temas Pégate, una fusión de R&B/reguetón que habla de la relación entre dos personas de diferentes estratos sociales; Qué bien, una sensual mezcla de hip hop/reguetón sobre la mañana después de una larga noche de hacer el amor; Comas y ceros, un trap latino que aspira a convertirse en el nuevo himno del poder; Humedad, una mezcla de reguetón y trap sobre personas que sienten una atracción extrema entre sí; y el recién lanzado Montoya, un reguetón lleno de actitud con toques de los freestyles característicos de Farina que cuentan una historia moderna de Bonnie & Clyde.

“Estoy muy emocionada por la forma en que la gente ha aceptado La boca y no puedo esperar a que todos se sumerjan en el maravilloso viaje que es ‘FloWres’. No puedo pensar en nadie más con quien me hubiera encantado trabajar en esto que con Arcángel. Ni siquiera puedo poner en palabras todo lo que aprendí de este pionero del reguetón mientras estábamos colaborando en este proyecto. Su ética de trabajo y su pasión son incomparables, y es por eso que creo que este EP es tan bueno. Espero que todos lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlo”, dijo por escrito Farina.

“El haber trabajado junto a Farina para mí personalmente fue una experiencia única ya que pude compartir horas de estudio con una artista súper talentosa y más que todo una artista súper independiente a la hora de trabajar y producir su propia música. Para mí, Farina está mejor dotada que el 80% de los hombres en la industria urbana. Ella es magia dentro y fuera de la cabina. Nunca la vi escribir ni una de sus barras pero tampoco vi a nadie escribiéndolas por ella. Es lo más parecido a mí que he visto dentro de un estudio de música. Tremenda compañera, excelente ser humano y definitivamente una de las personas dentro de la música urbana más talentosas que he conocido. #MAMIFARI”, dijo Arcángel.

Farina se dio a conocer en su Colombia natal en 2005 después de terminar tercera en la competencia reality The X-Factor. Después de un álbum y conseguir un papel principal en una telenovela prominente, que la llevó a ganar varios premios de actuación, en 2017 despegó su carrera musical. Con 4.5 millones de seguidores en Instagram, más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 2 millones de suscriptores en YouTube, Farina se ha ganado a la industria de la música latina con sus letras directas, su voz única, raps empoderadores e impresionantes estilos libres

Arcángel, también conocido como La Maravilla, es reconocido en la industria musical latina como uno de los pioneros del género reggaetón y el trap latino. Comenzó a conquistar audiencias masivas con su primer álbum solista en el 2007, titulado La Maravilla y posteriormente con el lanzamiento de El Fenómeno en el 2008. Con una exitosa carrera, Arcángel se ha convertido en un gran exponente de la música latina y ha logrado dominar internacionalmente, vendiendo giras mundiales, presentándose en festivales prominentes, y recibiendo múltiples nominaciones y reconocimientos a nivel global.