La nostalgia de cuando se criaba en los predios de una estación de gasolina en Bayamón, marcan el lanzamiento del álbum La 167 del intérprete urbano Farruko.

Por lo general, la publicación de una producción discográfica supone una muestra de uno de los momentos más creativos de cualquier artista a nivel musical. Pero en el caso de la nueva propuesta de Carlos Efrén Reyes Rosado, se trata de un proyecto al que se añade el sabor del recuerdo de los días junto a su abuelo Efraín Reyes, expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, quien falleció en 2010. El empresario apropiaba la gasolinera que ubica en una de las intersecciones más transitadas de Bayamón.

“Este álbum es el más real y personal de todos”, expresó durante un encuentro con Primera Hora en el taller de mecánica 167 Motors Sports, de su propiedad, y aledaño a la gasolinera Gulf, nombre actual del puesto que conoció en su infancia. “Hay muchas emociones, muchos sentimientos. Tiene un mensaje también que en su tiempo la gente va a poder ver el por qué de este álbum”, dijo sobre el LP que demoró tres años en culminar.

Al evocar la figura de quien representó un ser muy especial en su vida, no faltan los elogios a su persona.

“Abuelo, en todo sentido, era un caballero. Solo lo conocí de nieto a abuelo y de abuelo a nieto, pero lo que me pude disfrutar del tiempo que lo tuve, es que era un tipo muy recto, muy justo. Era loco conmigo, muy apegado a mí”, rememoró pensativo y con una tímida sonrisa. “Él tenía una van. Todos los sábados él iba y se montaba y yo me iba con él a hacer compra, para el puesto, por eso yo tengo tanta afiliación con ese puesto”, confesó sobre el lugar que está en trámites de adquirir. “Comíamos juntos. Íbamos a las tiendas juntos, hacíamos la compra del puesto juntos. Por las tardes lo veía cuando llegaba y se acostaba en su hamaca y me escuchaba. Abuelo era bien especial para mí”.

Celebrar sus triunfos en la música es importante para el intérprete. Pero también, crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y la seriedad con la que debe tomarse el asunto.

“Yo sufro de ansiedad. Lo que pasa es que yo no lo he dicho, y es fuerte porque la posición donde yo estoy, mi negocio, la fama no es fácil y uno como ser humano tiene mil fallas. Lidiar con lo que es el traje de artista y lo que tú eres como persona son dos cosas que no mezclan, y uno tiene muchas batallas internas”, reflexionó. “Por eso cada vez que tengo la oportunidad de hablar, de expresarme frente a una cámara, trato de tocar estos temas y llevar un consejo, porque mucha gente no tiene las herramientas, o gente que le hable, o quizás no tienen cómo identificarse. Yo lo viví en carne propia con mi abuelo, que quizás no tuvo esa persona en su momento para hablar”, reveló al hacer referencia a que el empresario se privó de la vida.

“Para mí siempre es importante llevar el mensaje, poner mi grano de arena en lo que se pueda”, enfatizó.

Un disco versátil

El álbum de 25 temas, que incluye los sencillos La tóxica y Pepas, cuenta con colaboraciones de Ñengo Flow, Yomo, Jay Wheeler, Brray, Secreto, Noriel, Luar, White Star, India Martínez, Lenier, y el cantante de dancehall jamaicano Mavado. Pedro Capó, a quien acompañó para la versión remix de Calma, une su voz esta vez para el sencillo Jíbaro, con el que busca resaltar el orgullo de sus raíces puertorriqueñas. Además del esperado reguetón, la esencia musical abarca ritmos electrónicos, reggae, baladas, guaracha, salsa e influencias de trap y drill.

“En términos musicales, me satisface que estoy en todas las composiciones del álbum, estoy en todas las producciones envuelto. Es un álbum que tiene diferentes géneros”, destacó complacido. “Es algo distinto porque yo hice lo que a mí me gusta. No me dejé llevar por un patrón. No escuché ‘tenemos que hacer esto para conseguir esta posición’, nada de eso. Simplemente, me puse unas gríngolas, unos headphones y creé mi propio mundo”, añadió el vocalista, quien en noviembre iniciará su gira La 167 Tour en Estados Unidos, con fecha en 15 ciudades. A Puerto Rico le tocará el 5 de febrero del 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El sencillo que lanzará en promoción a la par con el álbum es Incomprendido, con Víctor Cárdenas y DJ Adoni, tema que tiene la intención de continuar con el ritmo festivo de Pepas.

Contempla el retiro de la música

“Tengo otros planes en términos de negocios. Farruko me consume demasiado, mucho tiempo”, expresó el artista, y repasó su anhelo por un descanso para tender la mano a nuevos talentos con un sello disquero.

“Mi carrera fue bien distinta quizás a la de otros artistas. Yo tuve que tocar puertas, tuve que romper barreras, tuve que ser ese que iba con el machete a’lante abriendo camino, cogiendo cantazo. No como ahora que el camino está más abierto para otros”, analizó, y reiteró su anhelo por explorar otras facetas a sus 30 años.

“Llega el momento en que tú quieres disfrutar de esto. No quieres seguir trabajando por una posición. Soy de los que nunca lo hice por eso, ni por premios, sino porque amaba la música, la amo y es mi pasión”, resaltó el padre de cinco varones: Kefrén, de 10 años, Keylon, de 4 y de Owen, de 4. También, de Kaylon, de 2, y Calier. “Fueron los últimos retoñitos que tuve”, dijo en referencia a los dos menores. “Nunca hablo de mi vida personal porque no he sido una persona que me abra en ese mundo, porque nunca me gusta exponer a mi familia, exponer mi situación sentimental”, sostuvo. “Pero te puedo decir que tengo cinco hijos hermosos que los amo, que los adoro, no importa la edad ni la circunstancia en que llegaron al mundo”, afirmó. “Me han cambiado la vida para bien y ojalá sigan llegando más”, dijo, aunque de inmediato declinó buscar a la niña. “No he cerrado (fábrica)…, así que mejor no experimentó más. No creo que voy para ella (ríe)”.

Por otro lado, entre sus planes figura la idea de lograr una franquicia de puestos de gasolina para los que considera el nombre La 167.

Además, actuar figura como una aspiración por la que está decidido a dedicar tiempo a nivel profesional.

“Desde siempre me ha gustado”, expuso enfático para aclarar que no se trata de un interés pasajero ni de último momento. “Soy un chamaco que me encantan las películas, me encanta el cine y siempre he sido fanático. Nunca se me ha dado la oportunidad. Pero ya me han hecho varias ofertas y estamos en eso”, adelantó con una amplia sonrisa. “La gente está viendo que hay potencial. Se están abriendo las puertas”, anunció el amante del género de la acción, y confesó que ha tenido acertamientos para proyectos en Estados Unidos. “Estamos evaluando propuestas”.