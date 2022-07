El rapero Farruko ganó en la noche de hoy, jueves, el galardón de “Track Viral del Año” por su éxito “Pepas” en los Premios Juventud 2022.

El artista se mostró sorprendido al momento de ser revelado como el ganador de la categoría en la que compitió contra otros artistas de renombre como Bad Bunny, Anitta, Maluma, entre otros.

“Dios hace las cosas de manera que, a veces, no entendemos”, expresó el exponente urbano.

“Yo pensé que llegar a la cúspide, y este tema que me llevó a viajar el mundo, a llegar a lugares donde nunca llegué, haya sido la excusa para que Dios me permita hablarle a todo el pueblo y me permita hablar a toda la juventud de que tenemos que seguir orando”, agregó.

Igualmente, el intérprete de “Nazareno” llamó a la audiencia a “seguir sembrando amor, tener empatía, de que hay que amarnos como seres humanos porque estamos pasando momentos difíciles”.

“Las palabras vienen y van, esto (el premio) es material, coge polvo, pero que este mensaje llegue a sus corazones y no coja polvo”, manifestó antes de retirarse de la tarima.

