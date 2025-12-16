Fefita la Grande, conocida como una de las figuras más emblemáticas y queridas del merengue típico dominicano, pisará tierra borinqueña por primera vez para celebrar 60 años de trayectoria en su nuevo espectáculo que llevará el sábado, 28 de febrero, al Coca Cola Music Hall.

Manuela Josefa Cabrera Taveras, nombre de pila de la intérprete, tendrá su puesta en escena en el recinto de entretenimiento del Distrito T-Mobile, donde llevará su ritmo, estilo auténtico y acordeón, a los espectadores boricuas.

Nacida en San José, Santiago Rodríguez, Fefita La Grande se convirtió desde muy joven en una pionera del acordeón femenino, abriendo camino en un género dominado por hombres, y convirtiéndose en un símbolo cultural que trasciende generaciones.

De hecho, la artista llegó a recibir el pasado 22 de septiembre un reconocimiento del Senado de Puerto Rico, donde la reconocieron como la “Embajadora de la Música Cultural de la República Dominicana”.

Durante más de cinco décadas de trayectoria, Fefita ha llevado el merengue típico a escenarios internacionales y ha mantenido viva una de las expresiones más tradicionales de la identidad dominicana.

Por eso, este concierto del sábado 28 de febrero, justamente en el fin de semana en que se celebra la Independencia de la República Dominicana, tiene un significado especial: es la primera vez que Fefita la Grande se presenta en Puerto Rico, llevando su historia y su legado al público dominicano de la Isla del Encanto.