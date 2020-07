No se puede hacer buen reguetón sin conocer Puerto Rico. Desde esa perspectiva el artista urbano Feid (Medellín, Colombia) reconoce lo importante que fue para él adentrarse en la cultura puertorriqueña para comprender el origen del ritmo que lo cautivó a través de figuras como Daddy Yankee, Nicky Jam y Wisin & Yandel.

Conocer la jerga, el flow, la vida nocturna que enmarca este estilo de música, le amplió sus posibilidades para forjar un estilo propio sin renegar de sus orígenes.

“Cuando pude ir, me metí más dentro de lo que eran las fiestas, la cultura urbana, ir y visitar la radio, entender como tal la cultura del reguetón. Eso me abrió full la mente”, compartió el compositor e intérprete en videoconferencia desde Miami, Florida, donde reside.

“Siempre pongo el ejemplo de que uno tiene un restaurante de comida italiana y no ha ido a Italia, y va a Italia, y, uy, es que la pasta se servía así, o el mantel había que ponerlo de esta manera. Eso fue lo que a mí me pasó con el reguetón en Puerto Rico, como que lo entendí mucho mejor, y obviamente le agarré mucho más cariño del que ya le tenía”.

Desde entonces, ya son tres álbumes grabados con ese ritmo, siendo el más reciente FERXXO Vol 1: M.O.R, cuyos títulos incluyen Porfa, del que hoy presenta la versión remix en colaboración con algunos de los artistas que influencian su música, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech, J Quiles.

La versión original, grabada con J Quiles, le ganó el primer número uno en su carrera al encabezar la lista del Top Spotify Colombia.

Ahora, tener la opción de levantar el teléfono y que sus coterráneos J Balvin y Maluma -con quienes se relacionó desde su etapa de compositor-, acepten ser parte de un tema suyo, es una respuesta que también atribuye a los reguetoneros boricuas.

“Es un ejemplo que hemos agarrado más que todo de Puerto Rico, que Puerto Rico siempre que sale un artista nuevo, pues todo el mundo graba y todos se ponen para la vuelta y el remix y lo otro, Culturalmente a nosotros no nos había tocado eso... Uno ve eso en Puerto Rico. A pesar de la competitividad, es un género muy unido y muy blindado ante todo lo que hay. Igual por eso quise entender y desarrollarme desde adentro hacia afuera, porque me corre (me impacta) mucho lo que hacen allá culturalmente, y las jergas y los flows, porque en Colombia se ha manejado el reguetón de una forma más estructurada. En Puerto Rico hay estructura, pero es más orgánico”, expuso.

Feid -nombre derivado de la palabra fe en inglés, faith-, presentará este mes un mixtape, Bahia Ducati, cargado de colaboraciones con talentos mayormente puertorriqueños.