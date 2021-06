La influencia del reguetón old school es la que marca el ritmo del nuevo sencillo del intérprete urbano Feid, quien optó por retomar el beat marcado de la batería como en los orígenes del género.

“Es un tipo de canción que yo siempre había querido tener en mi repertorio”, mencionó el artista colombiano mediante videollamada desde Miami, Florida, sobre el tema Fumeteo, que estrena junto con el vídeo musical mañana.

“Hace mucho tiempo que estaba tratando de encontrar el sonido, de encontrar mi espacio en esta parte del reguetón, que no es fácil porque esas canciones uno las escucha y parecen súperfáciles pero no lo son”, destacó. “Quería transmitir con el tema lo que esperamos en canciones como las de (Daddy) Yankee Son las 12, como las que Yandel tenía con su vibe de cuando yo estaba muy pequeño y me encanta escuchar. Siempre soñé con que tuviera la oportunidad de sacar una canción como esta de que cuando la ponen en una fiesta, también estalle”, manifestó.

“El resultado me encanta. Siento que es un vibe muy especial y transporta a esas épocas al perreo original”, repasó complacido el artista, quien explicó que con el título busca hacer referencia a la intención de pasar un momento de diversión.

“Fumeteo no tiene que ver nada con una acción, sino que es como un vibe, un momento que uno tiene”, dijo. “Describe para mí muchas cosas, como estar chilling, estar con los parceros tomándose algo, estar con su musiquita, estar en ambiente para ir a algo, un baile, rumba, para lo que sea”, mencionó Salomón Villada Hoyos, su nombre verdadero.

El vídeo musical se filmó en Miami, donde reside hace dos años, y también pretende llevar un ambiente de fiesta.

“Fue una jornada súperlarga de grabar. Este video tiene unas cosas superchéveres porque lo grabamos con cámaras de cine, con rollos”, expresó con entusiasmo. “No era como los videos que grababa antes, que haces cinco performances y haces diez pruebas, sino que este era ensayo, ensayo, y ahora vamos a grabar la toma porque no se puede ver el playback de lo que grabaste, porque es en rollo”.

El lanzamiento del sencillo originalmente estaba pautado para mayo, pero Feid prefirió posponerlo teniendo en cuenta la crisis social y política que se vive en Colombia desde finales de abril, cuando iniciaron las protestas contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Aunque la retiró, la decisión no logró amilanar la voz de la población, que ha continuado con manifestaciones, algunas de las que han culminado en muertes.

“El lanzamiento del video era para mucho antes”, reveló sobre el tema que incluirá en su producción discográfica Intershibuya la mafia, que publicaría en mayo, pero que ahora vislumbra para agosto. “Para mí no era respetuoso lanzar el álbum en medio de todo lo que está pasando”, sostuvo pensativo el cantautor, quien ha escrito temas para Nicky Jam, Marc Anthony, Thalía y J Balvin.

“Es preocupante porque aparte de que con esta pandemia todo el mundo la está pasando mal, no pueden venir a ponerle más peso y más presión a la agente. Es obvio que la gente va a estallar”, lamentó.

“Es una cosa que hasta el día de hoy yo me desespero un poquito porque quisiera que le dieran más soluciones porque la gente en Colombia son personas que siempre se han caracterizado por la alegría y solidaridad y por echar pa’ lante, pero este tipo de evento lastimosamente ha opacado todo lo bonito que pasa en Colombia”.

Por otro lado, Feid explicó su inspiración para el nombre del álbum, comenzando con la palabra intersección y la implicación de un cruce entre dos puntos.

“Este álbum es como la sumatoria de las mejores cosas, los mejores tiempos de canciones que hecho en mi carrera y que las aterricé mucho en este trabajo”, analizó. “Shibuya porque soy fan de Japón y porque una de las intersecciones más famosas de carros que hay en el mundo es la intersección de Shibuya. Y le puse ‘la mafia’ porque un día me estaba tomando unas fotos y llegó un carro que tenía la placa (tablilla) que decía ‘la mafia’ y me encantó ese nombre y agarré el concepto porque los fanáticos míos son como una mafia, especialmente porque son muchos y son fieles”.