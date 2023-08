Con la agenda llena, la cantante Lissette Álvarez dice estar “feliz de la vida” por pisar nuevamente suelo puertorriqueño para conectar con sus seguidores en las presentaciones que realizará el próximo 26 y 27 de agosto en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Luis A. Ferré en Santurce.

La intérprete cubana expresó en entrevista telefónica con Primera Hora que ya se encuentra en la Isla del Encanto preparándose para su concierto “Justo yo”, una nueva puesta en escena donde revisitará los momentos que la llevaron al estrellato y definieron su individualidad.

“La gente va a disfrutar mucho de las canciones que la gente quiere escuchar, además de cosas que hace tiempo no escuchan, así como aires nuevos. Van a ser interesantes las cosas que van a pasar”, expresó la intérprete de canciones como “Eva”, “Eclipse total del amor”, “Quiéreme” y “Cómo decirte”, mientras disfrutaba de una “vista al mar que quita el aliento” del balcón de su apartamento.

La cantante Lissette está puesta para su regreso al Centro de Bellas Artes, donde revisitará aquellos éxitos que la definieron como artista y mujer. ( Suministrada )

Este espectáculo se da meses luego de su presentación en las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan, donde la cantautora admitió sentirse sorprendida por la cantidad de personas jóvenes y adultos mayores que la acompañaron en esta velada musical.

“Me fascina esas muestras de cariño y ver a toda la gente que se paró frente a la tarima y que, comoquiera que fuera, llovío un rato y ellos se quedaron allí con sombrilla en mano. Eso estaba repleto”, manifestó la artista, por lo que espera que “una combinación de edades” se den la vuelta en este espectáculo donde celebrará más de cinco décadas de música.

“Hasta me sorprendió cuando una muchacha me dijo que me descubrió al encontrar una canción en YouTube, que la llevó a encontrar temas míos, y quedó encantada conmigo. Eso me llenó mucho”, expresó.

Por otro lado, Lissette adelantó que sigue con mucho trabajo pendiente, dado que se encuentra en planes de comenzar a trabajar con su próximo álbum, que estaría lanzando el próximo año.

Según la compositora, ella ya seleccionó varios temas para la nueva producción, sin embargo, sigue atenta a elegir cúal será su próxima dirección que tomará en esta nueva era artística.

“Mi esposo le gustaría que hiciera algo acústico, algo distinto, a mí me gustaría mezclar eso con lo que a mí me gusta, que son canciones de amor y desamor, con unas letras interesantes, pero será a partir del año que viene que trabajemos fuertemente con esa siguiente etapa”, manifestó.

Los boletos para sus espectáculos “Justo yo” se encuentran disponibles en la boletería de Ticketera.