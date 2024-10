Su adolescencia, como para muchos, fue una etapa retante para el colombiano Johan Fernando Ariza Pretel. El cantante reconoció que una relación a distancia con una mujer, con quien se veía casado y con hijos en el futuro, le hizo perder el norte, incluso toparse en una etapa turbia de su vida.

“Era todo un cuento de hadas y mi mamá siempre me decía: ‘esa persona no te conviene, no es la indicada’. Pero cuando uno está ciego, enamorado, viendo que la sexualidad era lo primordial en una pareja, uno comienza a ser dependiente y no piensas bien, estás con un velo, estás ciego”, manifestó el artista.

Pero luego de tropezar con un amor irreal y caer en la dependencia por la comida, el alcohol y “muchas otras cosas feas”, el intérprete conocido como Fer Ariza decidió trazar un nuevo camino, arraigarse a su fe y compartir sus experiencias con cientos de jóvenes a través de la música “limpia”.

El medellinense habló con Primera Hora sobre su apuesta musical, que nació hace siete años al sumergirse al mundo urbano cristiano no solo para llevar un mensaje de esperanza, sino motivar a jóvenes y adultos a salir adelante, ya sea con un ser significativo a su lado o desde la soledad.

“Quiero dar un poco de luz; lo viví, estuve al garete por mucho tiempo, me metí hasta tierra por los ojos. Estaba en un momento malo de mi vida y quiero apostar a lo bueno, me conecto mucho con eso”, indicó la voz de temas como “Like Trash Food” y “Latidos”.

Para continuar dándole forma a su misión, el cantante se encuentra en Puerto Rico promoviendo su más reciente sencillo “Dos personalidades”, con el que quiere inspirar al público a no solo tener valor propio, sino encontrar motivos para superar cualquier reto que tenga en frente al ritmo de los “afrobeats”.

“Los chicos, hoy en día, se entregan a cualquier persona sin importar y se van, como ustedes dicen, al garete, le entregan sus sentimientos a cualquier persona y al final terminan destruidos y, a veces, si no los manejan. Pueden caer en situaciones graves, hasta en suicidio”, sostuvo el artista, asegurando que hoy se encuentra en mejor lugar, ya que se encuentra felizmente casado y disfrutando de sus dos hijos, Tomás y Aurora.

nEl cantante, igualmente, resaltó que el número musical producido por D-ONE Music tiene como fin seguir apostando a la música “con sentido”, que arroje luz a disfrutar de placeres de la vida que no incurran en daño propio o del prójimo.

“Un amigo mío me dice ‘Clean Boy’, porque es no es muy común que los chicos hoy día quieran hacer música ‘clean’. Yo le apuesto a eso, porque siento que el arte expresa amor, libertad, pasión, motivación. También puede expresar tristeza, pero siento que el arte en la música está muy segmentado en par de temáticas, que es drogas, sexo, libertinaje. Lo segmentamos tanto que sexualizamos mucho a las mujeres, sexualizamos también a los hombres, ¿pero por qué no apostamos también a las buenas relaciones, a las buenas amistades, a tener un amigo y ser leal, a serle leal a una pareja, a hacer bien por tus hijos, apostarle a la familia? Por eso lo relaciono a que hago música limpia”, sostuvo.

Fer Ariza también apuntaló que sentir orgullo de representar al “Medallo” y seguir un trayecto que compatriotas como Carlos Vives, Shakira, Juanes, Karol G, J Balvin y Sebastián Yatra trazaron con su talento e impacto cultural.

“Nosotros, como nueva cepa, como artistas emergentes, nos sentimos orgullosos de cargar esa bandera y decir que somos colombianos. Y hacer eso, estando en Puerto Rico, significa demasiado, porque ‘Pe-Erre’ ha sido la ‘Meca’, la ‘mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá’... Traer música aquí y que te respeten es un sueño”, manifestó.