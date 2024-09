Con un poderoso mensaje inspirado en la libertad y el respeto en las relaciones, Finess lanza su tercer sencillo “No soy tuya”.

“No soy tuya” cuenta con un arreglo musical y una melodía cautivadora, llena de contrastes rítmicos que destacan el singular color de voz de Finess. La canción desafía las normas tradicionales y anima a las mujeres a no mantener relaciones que no sean saludables. A través de su letra subraya la importancia de que cada persona tiene el derecho de elegir su pareja libremente y que no sea considerada como propiedad de nadie.

La canción se presenta con un video dirigido y producido por Justin Gómez, filmado en exteriores, recreando la salida nocturna de tres amigas que se van de disco para disfrutar de una noche de diversión. La historia enlaza la letra de “No soy tuya” con los versos “no soy de colección”, “no te pertenezco” que se repiten en armonía musical. Con esta canción, la joven cantante alza su voz en favor del derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones sobre a quién va a elegir en una relación, rechazando cualquier forma de posesión o control.

PUBLICIDAD

“Este tema que escribí junto a Edwin Mora Casanovas nace de mi interés de tocar la conciencia de las mujeres, especialmente las jóvenes, quienes a veces olvidan que son libres de elegir. Hay muchas historias de jóvenes que han tenido una relación tóxica, de esas que piensas que no te puedes despegar. Esta canción es un desafío a ese rol de sumisión en el que caen las mujeres”, expresó Finess mediante comunicación escrita.

“Yo quisiera estar segura de que todas las mujeres saben que tienen el derecho absoluto de decidir con quién quieren compartir su vida, sin que nadie las posea o las controle. Confío en que a través de esta canción pueda inspirarlas a reflexionar y reclamar su independencia emocional”, añadió Finess, quien con el lanzamiento de “No soy tuya” expresa su compromiso con promover la igualdad de género a través de su música.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre Finess

La carrera musical de Finess, quien llevaba más de un año trabajando para pulir su propuesta artística, inició en marzo de este año con el lanzamiento del sencillo “11:11″, generando expectativas entre los jóvenes que gustan de las propuestas urbanas que salgan de lo tradicional.

Rodeada de música desde pequeña, por ser hija de uno de los más grandes intérpretes del género urbano, Tito El Bambino, la joven se fue formando bajo la influencia de su famoso padre y aprendió a amar la música.

“Mi influencia como artista viene de mi papá. Él me dio la libertad para hacer lo que mi corazón anhelaba, pero siempre enfocada en demostrar quien soy sin comprar conciencia. Espero tener una carrera artística duradera y respetable como la de mi padre y disfrutarla tanto como él”, dice Finess.