La música ha seguido a Jeaneliz Fines Smith desde que tiene uso de razón, de hecho, ella aseguró que recuerda con claridad el éxito de su papá Efraín David Fines Nevares, mejor conocido como Tito el Bambino, en el reguetón durante los años 2000, momento en que ella solo era una niña.

La joven, no obstante, manifestó que presentarse en tarima nunca se sentía como si fuera lo suyo, incluso, ella se resistía a eso. “Me lo negué por mucho tiempo, desde los 12 años, tomaba clases de canto y paraba porque, simplemente, no quería, quería hacer algo diferente porque siempre vi esto”.

Pero el destino le forjó un momento en que tuvo que reconocer que ya era hora de reconocer que los escenarios eran el lugar para resplandecer con su sensibilidad y fortaleza emocional, cualidades que buscará demostrar bajo su nueva persona: Finess.

La novel cantante contó a Primera Hora que sus primeros pasos en la industria surgieron tras realizar un favor para Trap House Latino, plataforma en la que se destacó como comunicadora, donde prestó su voz para cantar un tema que estaban proponiendo para otro artista. Sin embargo, dichas grabaciones provocaron furor en el equipo, pidiéndole a la pisciana que finalmente incursionara en la escena musical.

“Yo me resistía, estuve un año súper negada, pero con ellos mismos fue que empecé a grabar, practicar, ensayar voces, tomé clases de canto y me decidí. Todo fue un proceso mental y de seguridad”, expresó la carolinense, exponiendo que su nombre artístico toma como base su apellido paterno y le añade una “s” adicional para honrar a su mamá, Jeany Smith Rodríguez, figura que le tiene el mayor de los respetos.

Finess sostuvo que, en estos momentos, no se arrepiente en nada de comenzar ahora tras hoy día poseer la madurez, la valentía y el enfoque que necesita para triunfar y trazar su camino como una nueva voz femenina en la industria del género.

Su interés es llevar un mensaje de amor, respeto y aceptación. ( JOSIAN BRUNO )

“Yo lo más que quisiera llevar con mi música es el amor y el respeto, que todo se haga en base a eso, que podamos aceptar a cada persona que nos rodea, tener un poco más amor propio, y poder cantar lo que sentimos en el momento sin ser tan duros consigo mismo y sin esperar que otros nos juzguen por lo que sentimos”, expresó la voz detrás de “Vicio de ti”, su más reciente sencillo que, según ella, se produjo tras numerosas conversaciones con el compositor dominicano Edwin Mora Casanovas por WhatsApp.

La boricua destacó que la producción, que surgió de un coro que le trajo a la mesa el exponente urbano Brytiago, consistió en un “reguero de ideas” que se transformaron en un número que revela las emociones que florecen al principio de una posible relación amorosa.

“Al principio de tú conocer a alguien, lo más que se presenta es esa pasión, esa sensualidad que se sienten uno al otro, pero también prevalece un poco de miedo de no atreverte a hacer que tu corazón sí quiere. Así que ‘Vicio de ti’ habla de cómo la mente y corazón se hablan a la vez, pero el miedo es lo que te estanca, pero la pasión no te detiene a tú seguir”, explicó la boricua sobre la canción producida por Idealista y Bermúdez.

¿Qué dijo Tito el Bambino?

Finess admitió a Primera Hora que ella nunca le llegó a revelar a su papá reguetonero que estaba interesada en querer pisar los escenarios como una exponente del género urbano desde el año pasado. El momento oportuno para revelar su nueva aventura profesional surgió cuando le compartió su tema inédito favorito, que aún está por salir.

“Yo le envié esa canción, y nos empezamos a hablar por mensaje de texto, pero luego él me llamó, estuvimos hablando por buen rato y él estaba bien contento porque él sabía que siempre me ha gustado esto”, indicó la joven artista, asegurando su progenitor siempre le reiteró la importancia de la educación.

“Él siempre me inculcó a prepararme, y ya cuando estaba a punto de culminar un grado en Desarrollo Empresarial con concentración en Mercadeo y Psicología, él me dijo que ya tenía lo más importante, ahora tengo que seguir mi pasión. Tienes que ser tú, no comprar conciencia con nada, no pensar tanto en planes de mercadeo o controversias que tú puedas hacer, simplemente, sé tú y has música que salga de tu corazón”, destacó Finess.

Además, la cantante manifestó que sentía un “struggle”, una lucha interna, al cumplir con las expectativas de “El Patrón” cuando este le aconsejó que “no puedes fallar”.

“Yo siempre le decía: ‘Pa’, tú siempre me has dicho que yo tengo que ser mejor que tú, y para mí, profesionalmente, tú eres lo más grande. Pero él me dijo que esto no solo era profesional, sino también personal, que esto se trata sobre superar miedos, y eso me voló la mente. ¡Pa’ es el mejor!”, acotó.

“Vicio de ti” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.