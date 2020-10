(Rodeo Ent via Labulla PR Agency )

El legendario cantante y compositor Fito Páez brindará su primer concierto virtual presentando oficialmente su más reciente producción musical La conquista del espacio, la misma que acaba de recibir triple nominación al Latin Grammy.

Producido por Rodeo Entertainment & Loud And Live, desde el Movistar Arena de Argentina para todo el mundo, el evento será el 1ro de noviembre a las 8:00 p.m. ET. La preventa de entradas comienza hoy a las 4:00 p.m. ET a través de www.fitopaezmusica.com.

El artista promete un show con banda completa que quedará en la historia. Lo acompañarán Diego Olivero en bajo y dirección musical, Juan Absatz en teclados y voces, Juani Agüero en guitarras y voces, Gastón Baremberg en batería y Florencia Villagra en voces.

El nuevo disco, nominado en las categorías álbum del año, mejor álbum pop/rock y mejor canción pop/rock por La canción de las bestias en los premios Latin Grammy, fue producido por Sony Music y grabado en Capitol Studios, el templo creativo de las más importantes figuras de la música ubicado en Los Ángeles, y en él participaron músicos como Abe Laboriel, baterista de Paul McCartney, el argentino Guillermo Vadalá y la orquesta sinfónica de Nashville.

También protagonizó la última edición de los premios Latin Grammy con su participación en los homenajes a Juanes y Gustavo Cerati, y uno de los eventos deportivos más importantes a nivel regional: la final de la Copa Libertadores.

Hoy, en contexto de cuarentena y a través de sus conciertos vía streaming continúa demostrando que es uno de los artistas más influyentes de la región, alcanzando una audiencia que supera el millón y medio de espectadores.