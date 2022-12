Miami, Florida. Con dos conciertos en la Ciudad del Sol, la cantante cubana-puertorriqueña, Flor D’ Loto, celebró en grande sus 60 años de carrera artística, en el Koubek Center de Miami Dade, el pasado fin de semana.

A las 5:20 de la tarde del domingo, en el segundo de sus shows, tras ser presentada por José Garrido, maestro de ceremonia y productor del evento, apareció la cantante en el escenario, ataviada por un vistoso traje negro.

La veterana vocalista, acompañada de la orquesta dirigida por el maestro José Negroni; el virtuoso del teclado, Milton Sesentón; Nomar Negroni, bacteria; José Heredía, saxofón; y Matt Johnson, en el bajo, abrió su concierto con el tema “I’ve Got You Under My Skin”, éxito en voz del legendario Frank Sinatra.

En su recorrido musical interpretó reconocido temas, que le abrieron muchas puertas en muchos escenarios, entre ellos, “El último café”, de Héctor Stamponi; “Que murmuren”; “Cariño mío”, de Concha Váldes Miranda; y “Quién es usted”, de Alexander Pires, con un nuevo arreglo de Milton Sesentón. Estrenó el tema “Imagínate tú”, de su amiga María Amelia Olivera, y “Bolero”, de la cantautora cubana Lydia Rosa Hernández.

“Esta noche es importante para mí porque estoy celebrando mis 60 años de carrera, y porque hacia tres años que no me presentaba en un escenario, por motivos de la pandemia del COVID -19, y otras situaciones personales que se presentan”, dijo.

“Estoy aquí gracias a los maestros José Negroni, Milton Sesentón y sus extraordinarios músicos. Agradezco a José Garrido y a todos ustedes, que vinieron a verme y acompañarñe en esta noche tan especial”, añadió una emocionada Flor D’ Loto.

La versátil artista -quien fue parte de la época dorada de las telenovelas en Puerto Rico, tierra que considera su segunda patria porque fue donde más éxito tuvo su carrera como actriz- rindió tributo a Rafael Hernández con la interpretación de un medley de sus temas “Desvelo de amor”, “Silencio” y “Ausencia”.

“Qué belleza de canciones del maestro Rafael... mi bello Puerto Rico. Amo esa isla hermosa, donde viví muchos años y me acogieron con los brazos abiertos. Este espectáculo lo voy a presentar allá el próximo año”, aseguró.

Flor D’ Loto rindió tributo musical, también, a su amiga y paisana, Olga Guillot, al repasar sus grandes éxitos, “Contigo en la distancia”, “La gloria eres tú” y “Tú me acostumbraste”.

Uno de los momentos más significativos del concierto se produjo con la proyección de distintos visuales que recogen la trayectoria de la canante, desde su comienzos, siendo una niña, en la radio y televisión cubana, hasta su adultez y éxitos en Puerto Rico, Brasil, México, Panamá y Venezuela.

El concierto, que se extendió por más de dos horas, fue muy variado, donde se entrelazaron diferentes géneros musicales y la artista relató jocosas anécdotas.

La guapa cantante de ojos verdes cerró su presentación recordando a su patria querida, Cuba, y los tema “En La Habana”, de Julio Gutiérrez; “Si es que vas a mi tierra”, poema de Concha Váldes Miranda; y “La Habana duele”, de Lydia Rosa Hernández.

Mientras la artista cantaba y declamaba, se observaba en tarima visuales del pueblo cubano y su realidad, que guardan relación con la letra y mensajes de las canciones.

“La Habana quiere, La Habana puede porque La Habana, como ave fénix, resurgirá… Yo quiero ver a La Habana Libre”, concluyó Flor D’ Loto emocionada hasta las lágrimas.