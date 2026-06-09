Miami. Una noche de romanticismo y puro sentimiento trajo con su regreso a los escenarios la vocalista cubarriqueña Flor D’Loto, que el domingo se presentó en el club Alfaro’s, en la Calle Ocho de Miami.

Su encuentro con el público tras dos años de ausencia se produjo a las 8:50 de la noche, cuando apareció la ataviada con un elegante conjunto de blusa y pantalón negro con piedras plateadas, en armonía con una boa de plumas alrededor de su cuello, dándole aire de glamour.

Flor D’Loto abrió su espectáculo con el tema “Pasa el amor”, de Meme Solís, seguido por “Amar no es solamente” y “Cuando me hablan de amor”.

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“Gracias a todos por estar aquí esta noche. Estoy tan emocionada que se me ha secado la garganta. Pero yo no pido champagne ni Coca Cola, lo que pido es agua”, manifestó entre risas.

La veterana vocalista continuó su presentación con un “medley” de temas de los maestros Tito Henríquez y Rafael Hernández, mientras se proyectaban en pantalla diferentes visuales de la Isla.

“Mi agradecimiento es eterno para Puerto Rico. Tengo que cantarle a todos ustedes estas hermosas canciones. Maestro por favor”, dijo antes de retumbar el lugar con su potente voz de contralto con su interpretación de los icónicos “Bello amanecer”, “Develo de amor”, “Silencio” y “Ausencia”. Su magistral interpretación de los mismos le mereció una ovación del concurrido público.

La veterana vocalista aprovechó la ocasión para agradecer a su fans boricua, Ingrid Ortiz y su esposo Miguel Arrieta, quienes viajaron desde Puerto Rico para presenciar el concierto.

“Gracias Ingrid por venir a verme. Tu presencia me trae grandes recuerdos de tu madre Nilda López, quien en mis presentaciones en Puerto Rico siempre me regalaba una botella del perfume Royal Bain De Caron. Yo le dedicaba el tema ‘Amnesia’ de Chico Navarro, y hoy te lo dedico a ti”, dijo entre lágrimas.

Flor D’Loto también destacó a la cantante y compositora cubana Lydia Rosa Hernández con la interpretación de sus temas “Ahora no” y “Bolero”.

Acompañada por una banda de músicos dirigidos por el pianista boricua Milton Sesentón, cantó una decena de canciones de compositores latinoamericanos, entre las que incluyó: “Que murmuren” del venezolano Rafael Cárdenas, “Quién es usted” y “Házmelo otra vez” de Concha Valdez Miranda; “Perdóname conciencia”, “El último café”, “Algo contigo”, “Inolvidable” e “Imagínate tú”, de la autoría de María Amelia Oliveras; y “Como de costumbre”, versión de Lolita de la Colina. Estos últimos dos temas fueron de los más aplaudidos.

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Otro momento de gran expectación y euforia que transportó al público en un viaje por las calles de París se produjo con la participación de Mari Carmen Vázquez, quien como un elemento sorpresa salió de entre los presentes tocando con su acordeón la melodía del tema “Bajo los puentes de París” a la par con la proyección de visuales parisinos. Luego tocó “La vie en rose”, éxito de Edith Piaff la cual interpretaron en francés a dúo la actriz y escritora Julie de Grandy y Flor D’Loto.

En el concierto -que se extendió por más de dos horas- participaron además las filinistas Sonia Corp, quien interpretó “Delirio”, y Amarilys Roja, que cantó la versión en inglés de “Cuando vuelva a tu lado”.

Flor D’Loto dio rienda suelta a su talento histriónico y no solo cantó, sino que dramatizó la declamación de los poemas “Bésame” y “Conquistando el aplauso”, de Alfredo Plasencia.

Se despidió del público con el recital del monólogo “Mi piel de artista”, versión de la canción de Lydia Rosa Hernández con la cual dejó más que complacidos a los fans presentes que la aplaudieron y vitorearon.