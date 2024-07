Así como renace ante la adversidad la flor que dio origen a su nombre artístico, la vocalista cubarriqueña Flor D’Loto resurgió tras varios años de ausencia en el escenario de Alfaro’s con una presentación el pasado sábado en la Calle Ocho de Miami, Florida.

Ante casa llena y aclamada por un público impaciente, la veterana cantante apareció en el escenario vestida con un traje rosado y plateado bordado en chifón con piedras Swarovski. Flor D’Loto se hizo dueña de la noche con su “filin” y variado repertorio de canciones de compositores latinoamericanos.

Abrió su espectáculo con el reconocido tema “Inolvidable”, de su paisano cubano Julio Gutiérrez.

“Esta noche es muy especial para mí, porque a pesar de toda la lluvia que ha caído y las dificultades personales que me alejaron del escenario, estoy aquí de regreso. Agradezco su presencia y la del público boricua que cogió un avión desde Puerto Rico para venir a verme. Quiero reconocer a la presidenta de mi fan club en la Isla del Encanto, Ingrid Ortiz, por su apoyo”, manifestó la artista.

La veterana cantante dedicó a ésta su tema favorito, “Amnesia”, de Chico Navarro, antes de continuar con las canciones cortavenas “Bolero”, de Lydia Rosa Hernández; “Besame” y ”El último café”.

“Ahora les voy a cantar un tema del pianista y compositor Eloy Monroseaux, ‘Se olvida’. Desde que me contó la moraleja que encierra su tema, un hombre que es ingresado a la cárcel y por su encierro pierde sus facultades mentales, me impresionó e inspiró a cantarla”, sostuvo.

En su recital también rindió tributo a los compositores puertorriqueños Rafael Hernández, con la interpretación de sus éxitos “Desvelo de amor” y “Silencio”, y Tito Henríquez con “Bello amanecer“.

“No puedo dejar de incluir esos temas que me traen hermosos recuerdos de mis época dorada en Puerto Rico. Y complazco a mis amigos, Nancy y Alfonso, los padres de la megaestrella, Luis Fonsí, que me pidieron canciones puertorriqueñas”.

Su magnífica interpretación del tema “Que murmuren”, éxito en voz de Marco Antonio Muñiz, le mereció una ovación del público. En el intermedio musical declamó el poema “Penas y alegría del amor”, del poeta español Rafael D’León, demostrando su versatilidad y talento actoral.

En el concierto, que se extendió por más de dos horas bajo la dirección del maestro Miltón Sesentón, también hubo descarga y puro filin con la participación de la cantante cubana Sonia Corp, que a dúo con Flor D’Loto cantaron los reconocidos éxitos “Cómo fue”, de Ernesto Duarte, y “Alma con alma”, de María Grever.

La intérprete aprovechó la ocasión para estrenar el tema “El año entrante”, de Lolita de la Colina, e “Imagínate” de María Amelia Olivera.

Tuvo palabras de elogio para sus compañeras de las artes, la conocida cantante cubana Mirta Medina, así como para Amarilys Rojas y la dramaturga Julie D Grandi.

La cantante sacó partido a su provocativo vestido, para bromear con el público: “No es mi culpa que les esté enseñando las piernas. Este traje es de mi modisto Osvaldo Joya, que lo me diseñó”, dijo entre sonrisas.

Antes de despedirse de la concurrida audiencia anunció su próxima presentación: “Este concierto lo voy a llevar Puerto Rico. Estoy ansiosa por presentarme allá, mi segunda patria. Me gustaría que fuera en el Centro de Bellas Artes de Caguas”, afirmó.

Flor D’Loto cerró su espectáculo con el tema “Flower”, el cuál le valió un Grammy a la cantante norteamericanas Miley Cyrus. Y para complacer al público que quería esuchar más canciones, interpretó en inglés “I Got You Under my Skin”, éxito de Frank Sinstra.