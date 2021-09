Llevar su romanticismo y resaltar la belleza de la mujer figuran entre las prioridades del intérprete colombiano Fonseca como parte de su estilo al cantar y componer.

El artista tendrá la oportunidad de cumplir con ambos propósitos durante su intervención mañana en el certamen final de Miss Universe Puerto Rico 2021 a través de su tema Tú 1ero, que interpretará durante el evento que se realizará en el Centro de Bellas Artes de Santurce, y que se transmitirá a través de Wapa Televisión.

“Es la primera vez que lo hago en Miss Universe Puerto Rico y lo digo de corazón, que me siento muy honrado de estarlo haciendo, porque como colombiano ser parte de un evento que sé que tiene la importancia de este en Puerto Rico, es gigante, qué bueno tener la oportunidad”, resaltó a Primera Hora el cantante mediante videollamada desde un hotel de San Juan. “Es un tema especial que formará parte de mi álbum que lanzaré el próximo año”, añadió Juan Fernando Fonseca Carrera sobre el sencillo que publicó en julio de este año.

El artista resaltó el aspecto positivo que observa de este tipo de competencia. “Sé que hay muchas opiniones encontradas hoy en día con los concursos de belleza. Yo creo que a países como los nuestros nos ha ayudado a llevar un mensaje positivo del país, al mundo. Entiendo también que hay quienes están en contra por lo que ya sabemos, pero lo que yo he vivido de parte de Colombia, cuando hemos tenido la oportunidad de tener una ganadora de Miss Universo, que han sido dos veces, se ha llevado un mensaje bonito de lo que somos los colombianos al mundo entero, en un país que ha sido tango golpeado por todo lo que ya sabemos. Creo que tiene su lado positivo, poder exportar realmente la cara amable del país”.

El artista adelantó que el próximo jueves 7 de octubre estrenará el tema 2005, que refrescará el éxito Te mando flores, que lanzó precisamente ese año.

“Esa canción tiene una importancia gigante, marcó un antes y después de mi carrera y mi vida. Por eso es una canción que quiero mucho y a la que agradezco demasiadas cosas”, confesó pensativo el artista.

“De alguna manera quise hacer un homenaje a esta canción. Nos juntamos Andrés Torres y Mauricio Rengifo, que son tremendos productores, para un homenaje a la canción. Ya van a ser dos años. Yo sabía desde el principio que no quería hacerle un remix, sino algo diferente, y por eso surgió 2005. Además, invité a Greeicy y a Cali y El Dandee, donde cada uno escribió su parte”.

El cantautor manifestó su complacencia por el resultado, incluyendo la colaboración de sus paisanos en el tema. “Muy orgulloso de lo que logramos porque se conserva la esencia de la canción original, porque está el coro, pero lo que se cuenta en esta historia es un amor que nació en el año 2005, que fue el año que lanzó el tema, y es que es dedicada a todos esos amores que nunca se olvidan”, dijo. “Me encanta colaborar con artistas de distintos países, pero en este caso, con una canción como Te mando flores, que ha sido de alguna manera también tan colombiana porque tiene unos elementos muy claros de nuestra música, qué bueno poder celebrarla junto a compatriotas”.

Por otro lado, Fonseca se presentará en concierto el próximo 15 de octubre en el Coca Cola Music Hall, en San Juan.

“Feliz de regresar, de volver a tocar acá, porque siempre que he tenido concierto en Puerto Rico ha sido muy especial, siempre he sentido que el público de acá es como el colombiano, que está en esa onda de gozarse el concierto, de bailar, de parrandear, de cantarlo, de pasarla muy bien. Para mí lo más bonito que tiene un concierto es que uno como que se desconecta de su realidad.”, manifestó con una amplia sonrisa. “Va a ser un recorrido por mi carrera, de las canciones más recientes y de canciones como Te mando flores, Hace tiempo, Como me mira, pero sobre todo, va a ser una buena fiesta”.