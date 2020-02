No es su ciudad natal, pero como si lo fuera, porque muchos de los recuerdos infantiles y familiares del cantautor colombiano Fonseca están anclados en Cartagena. Esa ciudad costera fue el gran parque diversión en sus vacaciones y todavía es un lugar que le aviva las emociones. Honrando ese vínculo, el artista seis veces ganador de premios Grammy Latino le dedica su más reciente sencillo, “Cartagena”, grabado en colaboración con su coterráneo Silvestre Dangond.

Es una canción tan romántica como fiestera, que además llama la atención sobre la desconexión silenciosa que acarrea la tecnología.

“Es una historia de amor, una historia de reconciliación y que habla también de cómo a veces el hecho de estar tan sumergidos en ese mundo digital y un poco desconectados del mundo, hace que hasta el amor se enfríe”, detalló de la letra que coescribió con Joel Henríquez. “Desde la primera vez que vine acá, el Viejo San Juan siempre me recuerda esa ciudad amurallada en Cartagena, y para mí Cartagena a nivel personal ha tenido mucho significado, es muy importante, y por eso me gusta venir mucho acá porque tengo esas conexiones entre las dos ciudades”, dijo ayer, en el inicio de la promoción que realiza en la Isla.

“Por más de que nací en Bogotá, crecí mucho en Cartagena. Muchas de mis vacaciones fueron allá, porque tengo familia allá, y desde muy niño fue una ciudad donde me sentí también como en casa”.

Cartagena es también la cuna del baile champeta que su compatriota Shakira colocó ante los ojos del mundo al incluirlo en la coreografía que presentó en el famoso medio tiempo del “Super Bowl”.

Pero, ¿sabe Fonseca bailar champeta? “Bueno, pues qué te diría, Así como que baile champeta muy bien, no, pero si me la ponen, algo hago”.

De la representación que hizo la voz de “Hips Don’t Lie”, comentó que lo emocionó “como a todos los colombianos”. “Fue algo muy especial, y sobre todo que se haya ido a lugares, o a ritmos y a bailes tan autóctonos como es la champeta. Realmente la champeta es de Cartagena, entonces es muy especial. Creo y siempre he creído que todo este movimiento latinoamericano que se está dando a nivel mundial es solamente el principio, porque en nuestros países tenemos ritmos por todos lados, a dos manos, y creo que la champeta es muestra de eso. Es un ritmo que en Colombia es muy conocido y ahora con lo que hizo Shakira en el Super Bowl se está volviendo famoso a nivel mundial”.

El artista, de 40 años, comienza con este sencillo a formar el repertorio del álbum que presentará el próximo año y para el que considera incluir alguna colaboración con un colega puertorriqueño. Pedro Capó, tal vez.

A la par trabaja en el proyecto discográfico “Compadres” junto con Andrés Cepeda. Ambos comenzarán pronto una gira por varias ciudades de Estados Unidos.

Fuera de la música, Fonseca se estrenó recientemente en el doblaje con la versión en español de la película “Dolittle”, que estelariza Robert Downey Jr. Su personaje fue “Kevin".

“Fue una tremenda experiencia, no me lo hubiera imaginado nunca”, compartió. “Cuando me llamaron para ir a hacer la audición, dije, ‘Voy a ir por no despreciar la invitación’, pero cuando estaba haciendo la audición al principio decía, ‘Esto no es lo mío’, y de pronto me conecté y me empecé a divertir y empecé a gozarme el personaje y a gozarme la experiencia y la verdad es que fue increíble”.