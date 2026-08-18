La Fundación Música y País anuncia el inicio de su nueva temporada 2026–2027, que reunirá a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Rico (OSJPR) y la Orquesta de Guitarras de Puerto Rico (OGPR) en una programación que celebra la formación musical, la excelencia artística y el talento de jóvenes músicos en Puerto Rico.

La temporada dará comienzo con el Concierto de Apertura de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Rico, el domingo 23 de Agosto a las 11:00 a.m., en la Sala Jesús María Sanromá del Conservatorio de Música de Puerto Rico. La presentación será de libre costo y no requerirá boleto.

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La OSJPR estará bajo la dirección del maestro Carlos J. Ávila Báez, director musical de la agrupación, junto a Rocío del Mar Portes, directora asociada. El programa incluirá obras de Gustav Holst, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Wolfgang Amadeus Mozart y Gabriel Fauré, con la participación de los jóvenes solistas Alex F. Figueroa, violín, y Orlando Rivera, violonchelo.

“La nueva temporada representa una oportunidad para continuar creciendo como organización y, sobre todo, para seguir creando espacios donde nuestros jóvenes y músicos puedan desarrollar su talento, asumir nuevos retos musicales y descubrir todo lo que pueden alcanzar a través de la música”, expresó María del Carmen Gil Venzal, fundadora y presidenta de la Fundación Música y País.

La temporada de la OSJPR continuará durante el año con su concierto de otoño, la presentación de “El Cascanueces” de Ballet Concierto de Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes de Santurce, un concierto de primavera y el tradicional concierto de verano.

Por su parte, la Orquesta de Guitarras de Puerto Rico (OGPR) –fundada en enero 2025- dará inicio a su temporada el sábado, 10 de octubre con “Ecos del Barroco”, un programa dedicado a grandes obras de una época. La temporada continuará en diciembre con su Concierto de Navidad, en marzo con “Entre cuerdas y tradición”, dedicado a música puertorriqueña y popular; y en mayo de 2027 con “Pantalla y partitura”, un programa inspirado en la música de películas y videojuegos.

La OGPR representa una propuesta única dentro del panorama musical puertorriqueño al reunir guitarristas, cuatristas, bajistas y otros instrumentistas de cuerdas pulsadas en una experiencia de formación y ejecución orquestal. A través de su repertorio, la agrupación explora las posibilidades de estos instrumentos dentro de un formato orquestal, combinando tradición, creatividad y nuevos retos musicales.

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Audiciones abiertas para la OGPR

Como parte de la nueva temporada, la Fundación Música y País continúa recibiendo solicitudes de audición para la Orquesta de Guitarras de Puerto Rico. La convocatoria está dirigida a músicos interesados en formar parte de esta experiencia artística y educativa.

Los interesados pueden completar el formulario de solicitud de audición a través de www.musicaypais.org o consultar las redes sociales de la Fundación Música y País para conocer los detalles del proceso.

La Fundación Música y País es una organización sin fines de lucro dedicada a ampliar el acceso a experiencias educativas, artísticas y terapéuticas a través de la música. Sus programas buscan contribuir al desarrollo integral de niños, jóvenes y comunidades mediante experiencias que fomentan la disciplina, la creatividad, la colaboración y el sentido de pertenencia.

La organización invita al público a acompañar a sus músicos durante esta nueva temporada y a seguir el desarrollo de cada una de sus agrupaciones a través de sus plataformas digitales.