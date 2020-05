Funky lanza el quinto corte del álbum Agua titulado Hasta que llegué yo a dúo con Almighty, tema que estuvo a punto de quedarse fuera de la producción.

“Hay temas que necesitan algunos arreglos para que alcancen su máximo potencial”, asegura Funky

La canción la escribió junto a Wise The Gold Pen, y originalmente la interpretaba solo Funky. “Desde el principio siempre había sido la canción preferida de mi esposa Wanda. A mí me gustaba, pero por alguna razón sentía que le faltaba algo. De verdad que no escuchaba lo mismo que ella, y estaba a punto de eliminarla del álbum”, afirma el cantautor puertorriqueño.

PUBLICIDAD

Según cuenta, recuerda que un día estaba escuchando el tema mientras iba rumbo al estudio, y sintió que Dios le decía: “Eso es lo que yo quiero que mi hijo Alejandro (Almigthy) entienda. Yo lo amo como es, aunque la gente piense lo que piense”. Al llegar al estudio le mostró la canción a Almigthy, quien luego de escucharla accedió a grabarla.

De esta manera nació la nueva versión de Hasta que llegué yo, con la participación de Alejandro (Almigthy), quien escribió la parte que interpreta y que destaca la importancia de «recordar, no lo malo que hiciste en el pasado, pero sí lo bueno que es Dios con nosotros a pesar de ese pasado».

Del tema se desprende un vídeo por el artista gráfico Renzo Novelli. «El hecho de que es un video animado nos permitió ser más atrevidos y específicos. Queríamos ilustrar cómo Jesús ha estado y está en todo momento cuidando de nosotros, aunque nosotros no lo veamos. A juzgar por lo que he visto que ha pasado con los que anduvieron conmigo antes de tropezar con la cruz de Jesús, es muy probable que hoy estuviese sin familia, o preso, o hasta sin vida. Mi vida, como dice la canción, tendía de un hilo», comparte el Funky sobre la secuencia que está disponible en su canal de YouTube Funky PR. Su vídeo anterior, «Entiérrenlo», ya cuenta con más de 2.3 millones reproducciones luego de 8 semanas de su estreno.

Hasta que llegué yo, junto a todos los demás temas de su nuevo álbum, son bajo el sello Nain Music.