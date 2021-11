Galdy Santiago y Fabián Torres estrenaron el sencillo “Reencuentro navideño” junto al grupo Animales Parranderos. Se trata de una canción que apuestan se convierta este año en la nueva sensación de las parrandas puertorriqueñas.

“Tanto sin poderte abrazar, quiero fiestar, vamo’ a celebrar. Ábreme la puerta que aquí, el corillo está, pa’ cantarte a ti”, recita el coro del tema.

En esta ocasión, Santiago y Torres fusionaron su destacada salsa-pop-urbana con plena y cuatro puertorriqueño en una composición jocosa que invita a celebrar las fiestas navideñas entre familia y amigos, dejando atrás la tristeza y recordando los buenos tiempos. Para el coro de la canción, Santiago y Alexander López, compositor del tema, quisieron reproducir el concepto de una “barra brava” para que los boricuas la canten en las parrandas este año. Las barras bravas es el término que se le da en Hispanoamérica a un grupo de fanáticos de fútbol, que se encargan de alentar durante los partidos a los jugadores de su club con cánticos y el despliegue de banderas.

El tema cuenta con la participación del grupo Animales Parranderos. ( Suministrada )

“Cuando nos sentamos a producir el tema le comenté a Alex que me imaginaba un coro que mucha gente lo pudiera cantar, sin importar que estuvieran o no entonados. Lo podía escuchar en mi mente, como una revolución de amor, alegría y fiesta. Alex lo captó enseguida y me habló de las barras bravas en los juegos de fútbol. Eso era exactamente lo que tenía en mi mente. Un par de horas después ya teníamos el tema completo”, describió Santiago, quien es el director y percusionista de la orquesta.

En el momento que Torres, vocalista de la orquesta, escuchó “Reencuentro navideño” le propuso a Santiago que invitaran a Animales Parranderos a colaborar en el tema.

“Hay canciones que uno escucha y se puede imaginar quién está al otro lado del micrófono cantándolas con uno. Eso me pasó con este tema. Llamamos a los muchachos y les presentamos la canción. Nos dijeron que sí de una. Todos nosotros somos de campo y nos encantan parrandear. Estamos confiados que la reacción de la gente va a ser buena”, subrayó Torres.

“Reencuentro navideño” ya está disponible en todas las plataformas digitales y en: smarturl.it/galdy-santiago

Como es de costumbre, Santiago y Torres lanzarán la versión de la canción interpretada en lenguaje de señas para que su fanaticada de la comunidad sorda también pueda disfrutar el sencillo.

El vídeo con los intérpretes estrenó hoy en las redes sociales de Galdy Santiago y Fabián Torres.