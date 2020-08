Continuando el apoyo a los creadores de música a través del escenario virtual este mes, ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores) le ofrece a los amantes de la música un verano lleno de actividades, anunciando un ecléctico elenco musical para su primer ASCAP Presents: SPF (Summer Performance Fest).

El festival de verano virtual, con presentaciones íntimas exclusivas, estrenó el 6 de agosto con sesiones adicionales el 13 de agosto y el 20 de agosto.

La música latina tiene su espacio dentro del festival de verano donde la cantante y compositora puertorriqueña Gale (Levántate), quien ha estado escribiendo junto a Annita en estos meses recientes, se unen al talentoso grupo de autores. También, el popular cantante y compositor Colombiano Sebastián Yatra (Un año).

PUBLICIDAD

ASCAP estrenará presentaciones en vivo a través de www.ascap.com/spf en YouTube y redes sociales de @ASCAP con el hashtag #ASCAPSPF, ofreciendo una dinámica mezcla de reconocidos compositores de ASCAP y compositores y artistas en desarrollo que forman parte de las editoras Sony/ATV Music Publishing, Universal Music Publishing Group y Warner Chappell Music.

En el elenco se destacan compositores y artistas como: el ganador de Grammy de Nashville y creador de éxitos Chris DeStefano (Something In The Water, por Carrie Underwood), el compositor ganador del Grammy, y colaborador de Ed Sheeran, Amy Wadge (Thinking Out Loud, por Sheeran), y el compositor y rapero nominado al Grammy Gizzle (Real Friends, por Kanye West, Get Loud For Me).

“Los festivales musicales son uno de los eventos que amantes de música esperan todos los veranos – la oportunidad de descubrir nuevos artistas y ver a muchos de sus artistas favoritos en vivo”, expresó mediante comunicado de prensa el Chief Creative Officer de ASCAP John Titta. “En estos momentos, el mundo está conectado y escuchando más música que antes, por lo cual queríamos traerles música dentro de una atmósfera más libre y relajada a todos sus fanáticos destacando algunos de los compositores favoritos de la familia de ASCAP con estas puestas en escena exclusivas”.

Otros miembros de la serie 2020 ASCAP Presents: SPF incluyen al multitalentoso artista R&B y compositor ROE (I Like), artista de música pop Ezi (Anxious), la cantante y compositora indie de Nashville, Alyssa Bonagura (Lights Down Low) por Jessie James Decker, (Road Less Traveled), y el compositor, artista y productor de pop LIIV (Before You Do It Again).