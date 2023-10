El líder de la agrupación Plena Libre, Gary Núñez, comparte esta tarde su diagnóstico de cáncer de páncreas. La comunicación la hizo a través de un mensaje, a modo de carta, dirigida al público que lo sigue en su larga trayectoria llevando la música nuestra al mundo entero.

“Queridos amigos y amigas. La vida a veces nos sorprende y nos presenta retos que nunca imaginamos enfrentaríamos. Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles. Luego de una extensa lista de estudios y exámenes médicos, hace unos días fui diagnosticado con cáncer pancreático. Junto a mi esposa Valerie, mis hijos LuisGa, Adriana y Joel, y el equipo de especialistas que me atienden, estamos atendiendo la situación y echando el resto para sobrepasar este tropiezo. Hay vida”, subraya el músico, para seguido dejar saber que los compromisos de Plena Libre no se alterarán.

“Plena Libre sigue con su agenda de trabajo a tiempo completo, dirigida por mi hijo LuisGa, como lo ha estado haciendo durante los pasados meses. En estos días tenemos compromisos aquí en Puerto Rico y en el hermano país, Colombia. Plena Libre sigue y seguirá poniendo a gozar el público, ahora con más ahínco que nunca porque somos y siempre seremos los abanderados de la plena de Puerto Rico. Plena Libre no se quita, Plena Libre sigue”, puntualizó Núñez.

El director musical agradece los buenos deseos en esta nueva batalla que enfrenta por su salud y adelantó que mantendrá al público informado sobre su progreso a través de los medios de comunicación. “Hoy les pido un poco de espacio para mí y mi familia, para lidiar con este imprevisto. Ahora es que se empina la cuesta, y vamos a dar la batalla entonando mi canción, una que Puerto Rico hizo suya: Voy subiendo, voy bajando, si vives como yo vivo, yo vivo vacilando… Vivamos a plenitud, abracémonos: Mañana por la mañana llena tu casa de flores, de seguro te visita, la Virgen de los Dolores…”, concluyó en la comunicación circulada por el relacionista Julio Núñez.