Orgulloso y agradecido, así se manifestó el fundador de Plena Libre, Gary Núñez, de que su legado de 30 años sea honrado en la quinta edición “De Trastalleres a Trastalleres”, el plenazo que celebrará el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) el próximo sábado, 26 de agosto, en la Placita de los Pleneros en el barrio Dulces Labios de Mayagüez.

En una entrevista con Primera Hora, el director musical y bajista dialogó sobre el homenaje en vida que estará recibiendo próximamente por las aportaciones que ha realizado en las pasadas décadas para mantener los ritmos folclóricos de la bomba y la plena en la cultura popular y fusionarlos con los estilos e influencias musicales de hoy día.

“Nosotros hacemos esto con convicción, la música que hacemos es música puertorriqueña y Plena Libre es un grupo que desde el principio, nuestra misión siempre fue la exposición y desarrollo de la plena y la bomba puertorriqueña, eso es lo principal. Lo demás, eso corre detrás de eso”, expresó el líder de la agrupación.

El líder de Plena Libre, Gary Núnez, será el artista reconocido en la nueva edición del plenazo "De Trastalleres a Trastalleres", que se celebrará en Mayagüéz. ( Suministrada )

Sin embargo, el músico reconoció sentirse sorprendido al saber que le darán el tributo en vida, un hecho que le satisfizo dado que este tipo de suceso ocurre usualmente cuando el artista fallece.

“Yo no esperaba eso, y es chévere tener las cosas en vida para poderlas disfrutar. Han sido 30 años de lucha”, sostuvo sobre el evento donde también honrarán las memorias de María Luisa “Wichín” Caballery y María Cristina Alfonso Mangual, integrantes del grupo de plena Sepia y pioneras del género musical borincano.

Núñez muestra su entusiasmo también por la exaltación que recibirá próximamente en momentos en que su grupo lanzó su más reciente álbum Cuatro esquinas, una producción que combina experiencias de sus integrantes y anécdotas universales con los sonidos tradicionales de la plena y la bomba.

“Nosotros somos productores independientes y lo hacemos con esfuerzo propio. Aquí no hay más nada, somos nosotros mismos haciendo música puertorriqueña para llevarla a todos lados. Y ahora, de momento, el Instituto dedice darme un reconocimiento, por lo cual yo estoy profundamente agradecido”, manifestó el artista, quien ha compuesto más de 200 plenas inéditas en su repetorio.

“Yo trabajo con la música puertorriqueña porque es puro amor lo que siento por ella. Toda mi vida me he dedicado a eso, y me dedicaré, porque ahí es donde está mi corazón, está mi alma”, agregó.

Por otro lado, Nuñez anheló que, tras sus años en la plena, el género musical continúe vivo en la cultura isleña, siga abriendo espacios de desarrollo artístico y logre tener el respeto a otros géneros universalmente reconocidos, como el jazz, la música tropical de países como Cuba y República Dominicana y el rock.

“Yo creo que la música puertorriqueña merece esa posición, idéntica a los demás, y no porque yo sea puertorriqueño, sino por la calidad intrínseca que tienen todos nuestros géneros. La historia es como una línea con curvas, sube y baja, pero seguimos esperando, no perdemos la fe, y trabajamos para eso”, agregó.

“Hay que aprovechar”

Por otro lado, el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz, destacó la importancia de este homenaje que recibirá el exponente de Plena Libre en la actividad que se estará celebrando por segunda ocasión en la Sultana del Oeste y que forma parte de unos esfuerzos que tiene la entidad gubernamental para salirse de lo metrocéntrico para celebrar y preservar la cultura puertorriqueña.

Fue nombrado en el 2016 por Ricardo Rosselló y se mantendrá en el cargo durante el gobierno de Pedro Pierluisi. ( Suministrada )

El director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés

“Es bien importante darle ese homenaje en vida, celebrar todo lo que ha fomentado en las pasadas décadas y que siempre ha estado presente. Así, que la vida nos dé la oportunidad a reconocer a alguien que acostumbramos ver en todas partes yo creo que es muy lindo y es algo que hay que aprovechar”, indicó Ruiz sobre Núnez, quien participó en el primer plenazo que realizó la organización cultural hace cinco años en la calle Cerra, en Santurce, dedicado al director de orquesta Johnny Torruella, quien falleció en marzo del año pasado.

Asimismo, este manifestó que el tributo que se llevará se produce en el tiempo que el ICP celebra su quinto aniversario de esta actividad, que más allá de celebrar la música autóctona del país, persigue la misión de decentralizar la educación y llevarla a distintos rincones de la Isla.

“Poco a poco, lo que estamos tratando de hacer es hacer al público conocer aún más los distintos ritmos y música que tiene Puerto Rico, como es la plena, y sus diferencias. Este proyecto no tiene solo como fin conectar al archipiélago, sino que, a su vez, es para educarnos a nosotros mismos de la gran diversidad que hay en este estilo de música”, expresó, al tiempo que destacó que el plenazo contará con una nueva delegación que llega de Estados Unidos, que persigue unir a los gestores boricuas con las iniciativas de la diáspora.