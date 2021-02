Invitan a apreciar las cosas sencillas de la vida y aspirar a un mundo mejor.

Motivar a través de la música forma parte de la misión del grupo juvenil Generación Escogida, que esta vez mediante el sencillo Sueño presenta un mensaje de ánimo y de positivismo, tanto para los pequeños como para los más grandes.

“Tratamos de presentar una serie de situaciones con la que nosotros soñamos”, manifestó Kamila Victoria Ramírez, quien forma parte de la agrupación liderada por “Titi Yary Rivera”, y compuesta por Maikel Vallejo, Yaraliz M. Rueco, Dariana M. Gómez, Sergio A. Báez, Andy Gómez y Diego Báez, con edades que comprenden entre los 10 y 14 años.

“Queremos un mundo mejor, la idea de dialogar más con la familia, de ver las cosas sencillas de la vida, y la ilusión de un mundo diferente donde lo material no sea prioridad”, añadió la integrante de 11 años, y expresó que parte de la intención de la composición de Gilberto Daza, que también cuenta con la voz de Adam Blasco, es mostrar solidaridad en estos momentos de crisis en que la pandemia por el COVID-19 ha provocado aislamiento como medida preventiva, incluso de los amigos.

“A veces es difícil porque pasar un tiempo así no es normal, que uno quiere salir y no puedes”, lamentó Kamila Victoria, pero apostó a la necesidad de prevenir. “Quisimos levantar el ánimo. Tratamos de enviar un mensaje bonito para la gente, que no tiene que estar triste con estos tiempos de la pandemia, pero nos tenemos que cuidar y quedarnos en casa para no enfermarnos”, sostuvo la menor natural de Toa Alta.

El tema, disponible en las plataformas principales de música, fusiona el pop con ritmos urbanos. “Tratamos de hacer todos nuestros temas para jóvenes, y aunque estemos con un pop urbano, tratamos de que la letra sea apropiada para los niños, jóvenes y adultos”, afirmó Kamila Victoria, quien lleva dos años en el grupo, y aspira a “seguir cantando, bailando y actuando cuando grande, y ser una actriz de musicales”.

A su vez, Adam Blasco se unió como invitado al interés por levantar el ánimo de los niños a través del tema.

“Lo que me motivó para hacer esta colaboración es que trae un mensaje lindo a los niños del mundo, porque el momento que estamos pasando es a veces tan fuerte, que los niños no lo pueden entender tanto”, mencionó pensativo. “Ahora con Generación Escogida podemos llevar un mensaje más bonito para que los niños entiendan y se motiven y lo pasen bien”.

Además de añadir una experiencia musical a su aspiración artística, valoró la oportunidad de interactuar con nuevas amistades.

“Lo que me gustó más fue que pude estar con niños de mi edad porque ya por la cuarentena hace más de un año que no puedo ver a mis amigos y estoy triste sobre eso. Con Generación Escogida pude hacer nuevos amigos”, señaló Adam, quien invitó a quien se siente solo en este sentido, a apoyarse en los avances de la tecnología para mantenerse en contacto con los seres queridos, incluyendo los amigos.

Con más planes en agenda

Por otro lado, en su plan de solista, Adam Blasco adelantó los planes de lanzar un sencillo próximamente.

“Lo que tengo planificado para el futuro es seguir actuando en nuevos proyectos, cantar. Ya tengo un tema nuevo que va a hablar sobre el bullying que pasé en mi colegio”, reveló el estudiante de 12 años, también conocido como AB Blasco, quien protagoniza la portada del álbum y varios videos de YHLQMDLG, del intérprete urbano Bad Bunny.

“Me gusta mucho grabar. Me gustan las cámaras. Quiero estudiar cinematografía para hacer películas. Me motivó cuando estuve en la producción de Bad Bunny, que fueron muy buena gente y eso me inspiró de muchas maneras para estudiar cinematografía”, confesó el menor, hijo de la cantautora Yaire y del productor musical Miguel Blasco, y rememoró cuando supo la noticia de que participaría en el proyecto del famoso artista.

“Fue un blind audition. No sabía quién era el artista”, recordó. “Llegué de la escuela y le dije a mi mamá ‘¿sabes cómo fue el casting’?, y ella me dice ‘¿qué casting?’, y mi mamá me dice ‘ah sí… ¿te dije que te escogieron?’. Fue una experiencia muy linda”, compartió con la ilusión todavía presente, y repasó cómo fue la interacción con el “Conejo Malo”.

“Fue superamable y tuvo mucho respeto conmigo y con mi mamá, y es una buena persona”, resaltó. “Me sentí cómodo en la grabación porque estuve escuchando música, que es lo que me apasiona, y pude bailar”.