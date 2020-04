Les interesa celebrar a la mujer latina.

El ánimo de fiesta que caracteriza a Gente de Zona queda plasmado una vez más a través del sencillo Muchacha, que cuenta con la colaboración de la cantante Becky G.

“Se trata de una chica que es latina, pero que lleva en la sangre varias nacionalidades”, destacó Randy Malcom sobre el sencillo, que estrena hoy.

“Queremos que la mujer se sienta segura de sí misma, más de lo que ya está. Eso es lo que me gustó mucho de esta canción”, añadió el vocalista en entrevista telefónica desde Miami, Florida.

Alexander Delgado, creador de la agrupación, resaltó el sabor musical que distingue la nueva pieza. “Cambiamos un poco el ritmo sin salir de los parámetros que siempre nos caracteriza, que es hacer música tropical, una mezcla de todo”, destacó. “Mezclamos muchos ritmos, principalmente los de Cuba, con todo lo que está pasando en todas las corrientes musicales en el mundo. En este caso me gusta mucho la sonoridad. Es una canción bailable. Tiene calipso, tiene mucho ritmo, se la van a disfrutar”.

PUBLICIDAD

Ambos elogiaron la química con la intérprete Becky G. Randy resaltó el profesionalismo de la también actriz.

“Tuvimos la suerte de que le gustó la canción y coincide con que sus padres son latinos (mexicanos) y ella nació en los Estados Unidos. La canción le cayó como anillo al dedo”, manifestó. “Es una niña hermosa, muy profesional, muy dedicada a su trabajo, muy segura de sí misma, y fue increíble la colaboración en el video”.

Alexander compartió que el vídeo presenta una narrativa inspirada en el cuento de la Cenicienta, pero adaptado al siglo 21.

“Van a verla como mecánico de un taller, arreglando un carro, embarrada de grasa”, describió. “Y luego se remonta a una fiesta. Nosotros estamos intrigados sobre si la muchacha de la fiesta es la misma que nos atendió en el taller, que nos ayudó a arreglar el carro”, añadió sobre el clip que se grabó en Miami.

Más tiempo en familia

La dupla resaltó cómo el aislamiento por la crisis de salud provocada por el coronavirus les ha brindado una oportunidad mayor para estar con los suyos.

“Hemos ido al extremo después de tantos años trabajando, de viajar todo el mundo, trabajando para grandes masas”, confesó Alexander. “Creo que esta cuarentena ha paralizado al mundo. Nos ha dado una enseñanza, pero también nos ha dado la oportunidad de estar un tiempo con la familia, que nosotros necesitamos. Tenemos niños chiquitos y, prácticamente, hemos estado casi todos estos años sin ver el crecimiento constante de nuestros hijos”, reflexionó.

PUBLICIDAD

“En lo particular, he hecho muchas cosas que hace mucho tiempo no hacía, como limpiar, fregar, como preparar una pasta para mi hijo hecha por mí y que la disfrute”, añadió el músico haciendo referencia a Álex, de 6 años.

Su compañero musical compartió también su aprendizaje de este tiempo de crisis.

“Me ha enseñado mucho a tener paciencia. A veces los artistas queremos que todo salga rápido, y nos emocionamos con el trabajo, y esto nos ha enseñado a ser pacientes y pensar un poquito más en otras cosas que no sean solamente la música y en tener un número uno en la radio”, expresó pensativo. “Creo que es una experiencia bastante grande para todos los seres humanos del planeta”, agregó, y destacó el valor de estar en familia y cuánto disfrutan “jugando mucho a los escondidos”.