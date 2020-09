La angustia por un amor que terminó es el tema en el que se inspira el nuevo sencillo de la agrupación Gente de Zona, Otra botella, que como se infiere por su título, plantea el apoyo del alcohol en el intento por sobrellevar la tristeza.

“Es una canción para los hombres despechados”, mencionó Randy Malcolm en entrevista telefónica desde Miami, Florida. “Es increíble el estado en que se ven los hombres cuando toman. Como decimos en Cuba, a veces hacemos papelazo (ríe)”, añadió el cantante, quien junto con Alexander Delgado forma el dúo musical.

De paso, reflexiona sobre lo común de vivir el desamor. “El que te diga que se ha enamorado y nunca ha pasado por esto, miente”, afirmó. “Creo que los hombres somos un poco machistas, pero creo que cuando tú sientes un amor por alguien, no tienes que ocultarlo ni fingir. Simplemente, entender que cuando esta persona no te corresponde porque a lo mejor no quiere o no desea, el tiempo lo cura todo”, expuso. “Nos pasa a todos los seres humanos. Igual le puede pasar a una mujer”.

Uno de los aspectos que resalta del nuevo sencillo, que estrena hoy, es la colaboración del mexicano-estadounidense Gerardo Ortiz y, con ello, la fusión de ritmos.

“Queríamos hacer algo con alguien que defendiera el género regional mexicano y que fuera una fusión con la música que nosotros hacemos, que es bien tropical, y creo que la colaboración ha sido perfecta. En este mundo de ahora de las colaboraciones, ha sido perfecto para que la música se esparza un poco más, y poder ayudarnos entre nosotros mismos”, mencionó complacido. “Gerardo es un cantante excepcional. La unión ha estado increíble”, resaltó sobre el resultado de la canción, que integra el sonido del mariachi tradicional. “Gente de Zona es una plastilina, que se adapta a cualquier forma. Nos gusta el reto y creo que los retos nos han salido bastante bien hasta hoy”, dijo sobre el estilo de la agrupación cubana, que ha trabajado con Marc Anthony, Becky G, Thalía, Laura Pausini y Kylie Minogue, entre otros.

El video de Otra botella se filmó en Miami, Florida. “Está bien estructurado. Trata de un hombre que se refleja en el alcohol para olvidar las penas, pero a la vez con el alcohol lo que hace es querer insistir y querer volver a llamar a esa mujer”. La experiencia lo lleva a recordar cuánto le encanta la experiencia de actuar.

“Me gusta mucho. Estoy buscando si me dan un papel en alguna novela”, confesó entre risas. “Disfruto mucho el videoclip porque es una cosa que va a quedar para toda la vida. Creo que a la gente también le gusta mucho ver los videos de cada canción, es como una película”.

El nuevo tema formará parte del repertorio de la próxima producción discográfica, que se llamará De menor a mayor, según adelantó.

“Es un álbum que viene con una sonoridad muy distinta”, destacó ilusionado. “Va a ser un álbum con lo que tenemos acostumbrados a la gente, la alegría presente siempre, mucha felicidad, que hace tanta falta en estos momentos más que nunca”, sostuvo haciendo referencia a los cambios derivados como consecuencia de la pandemia por el COVID-19.

Precisamente, señaló cuánto echa de menos estar en un escenario, frente a una audiencia. “Imagínate, yo estoy trabajando profesionalmente desde los 15 años. Vengo de estar en grandes orquestas en Cuba, de estar con Gente de Zona. Toda mi carrera, desde esa edad, estoy arriba los escenarios. Fue un cambio muy brusco de la noche a la mañana, no solo para mí, sino para todos. Extraño mucho esa experiencia”.