Quienes están entre los 30 y 40 años recordarán a Gerardito y los Rockolos, aquel grupo musical con el que despuntó Gerardo Rivas en el ámbito tropical. Ahora la historia que Jerry Rivas, cantante de El Gran Combo de Puerto Rico, vivió con su hijo, este lo está repitiendo con el pequeño Gerardo Gabriel, a quien la salsa se le da tan natural que deja boquiabiertos a su padre y a su abuelo.

El niño de siete años debuta en YouTube y Facebook como “El Salserito”, un personaje animado amante e intérprete de la salsa, que invita a aprender las tablas de multiplicar como él lo sabe hacer, cantando y bailando. Ya grabó individualmente las tablas del uno al cuatro, y continuará hasta llegar a la del 12.

“Me la estoy disfrutando a otro nivel, porque yo crecí en la música, desde niño. Entonces ver a Gerardo disfrutándose la música y a la misma vez como lo estamos mezclando, la educación con la música, es algo supercool. Me encanta. Estoy vacilándome esto de una manera espectacular y aprendiendo a la misma vez, porque él me está enseñando muchísimas cosas”, compartió el cantante, conocido por la agrupación NG2.

La mayor lección que le ha dado su hijo se dio en pleno proceso de grabación. Contó que le preparó una guía para lo siguiera en el estudio, pero llegó un punto en que el niño lo sintió de otra manera, y comenzó a cantar a su estilo.

“No fue fácil”, confesó Gerardo Gabriel en una pausa en su jornada escolar desde la casa.

“Él estaba leyendo las tablas y a la misma vez estaba expresándose musicalmente como lo sentía, y así lo dejé grabando. Le corregimos unas cositas en el camino, pero todo lo que se escucha de la voz de ’El Salserito’ es creatividad de él”, agregó el orgulloso papá, quien siempre será Gerardito, aunque ya las canas en la barba le delatan los 38 años que tiene.

“Yo estaba aprendiendo con él porque cuando las cantaba, me decía a mí mismo, ’Por qué no la sentí de esa manera’; musicalmente y rítmicamente hablando (me preguntaba), por qué este niño hizo esto, ¡Está brutal!”.

Ni el abuelo ni yo nos hemos sentado con él a decirle nada. Todo lo que hace es porque le sale natural, o porque él quiere. Nosotros hacemos que se disfrute la música como un niño, como lo hice a mi edad también” -Gerardo Rivas, cantante

La grabación fue producida por Gerardo, con la colaboración del Mulato del Sabor en la estructura de los coros. Lo hicieron en el estudio de grabación que montó recientemente en su casa, una de las ventajas que, dijo, le ha dado la pandemia y el aislamiento obligatorio.

Este es el primero de varios proyectos que venía idealizando, pero por cuestión de tiempo, no los había iniciado, y ahora que está en una “pausa” del grupo NG2, tiene espacio para crear lo propio, incluido él como cantante solista.

“Como la mayoría de la gente sabe, fundé un grupo musical infantil, que se llamaba Gerardito y Los Rockolos, vengo con ese bagaje de la música infantil, y siempre tenía en mi mente cómo devolver lo que me dieron como niño, cómo desarrollar un proyecto infantil a base de lo que aprendí y de todo lo que viví, modernizado. Lo venía pensando, pero no lo hacía”, comentó, para enseguida confesar que si no era con melodías no retenía el material para los exámenes. Así se “embotelló” las capitales de los países.

Se dieron entonces todos los elementos: La idea, el niño, la música, la esposa y madre, Marlys Vázquez, quien es maestra, el primo Manuel Ríos, quien es artista gráfico, el apoyo del abuelo Jerry Rivas, icono de la salsa, y el tiempo disponible para que naciera “El Salserito”.

“Cuando (el artista gráfico) me dio una prueba, se me salieron las lágrimas, porque me remonté a Gerardito y Los Rockolos. Cuando uno hace las cosas de corazón, las hace con mucho entusiasmo, sale este tipo de conceptos y estoy bien motivado porque de alguna manera estoy explorando otras cosas como productor”.

“El Salserito” seguirá sumando contenidos y personajes para que su historia musical vaya creciendo junto con él.