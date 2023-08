Gerardo Rivas reconoce que la vida en estos momentos le está brindando grandes oportunidades y que ‘ese tren’ en ocasiones sólo pasa una vez y quién no se monte en él se lo pierde.

Por eso, aunque la carga suene mucha y pesada, sabe y siente que a los 41 años tiene la energía suficiente para manejar sus espacios como cantante salsero solista con su propia banda, ser músico y miembro de la banda de unos de los cantantes más famosos de Puerto Rico y, además, ser el moderador y presentador de un espacio radial que realiza cinco días a la semana en una de las radioemisoras más sólidas en audiencia de la Isla.

Y hasta su esposa le hecho la observación de que lleva un ritmo de trabajo muy fuerte.

“Es cierto, pero siento y creo que este es un momento de bendición. Todo esto ha llegado casi al unísono, pero no puedo dejarlo pasar. Tengo la juventud y la energía para intentarlo y he sido bendecido con que las personas para los que trabajo, tanto como músico y como presentador, me han permitido unos arreglos y soy privilegiado en eso, de que saben que mi prioridad profesional es mi carrera como cantante y me permiten tener sustitutos para cuando tengo compromisos como cantante”, explicó Rivas.

Gerardo atraviesa por su primer año como salsero solista con su propia orquesta luego de haber participado por 16 años como parte del grupo NG2 junto a Norberto Vélez.

En junio pasado, Rivas ya lanzó al mercado su primer trabajo discográfico titulado ‘Dile Rivas’, que contiene nueve temas, entre los cuales se destacan ‘Ella es loca con mi salsa’ (autor Víctor Santiago), ‘Happy’ (Alexis Valdés), ‘Bésame’ (José Juan Hernández y Víctor Sanabria), ‘Tragao de tí’ (Peter Manjares y Sergio Luis Rodríguez) y ‘A derretir el hielo’, entre otros.

Rivas tiene claro cómo se maneja el mercado de la industria musical hoy día y como dueño de su propio sello disquero y de su estudio de grabación, fue ‘soltando prenda’ de a poquito con sus temas musicales que finalmente le dieron paso al disco.

Así, en marzo de 2020, el primer sencillo como solista que sonó en las plataformas musicales fue ‘A derretir el hielo’, luego en el 2021 publicó el sencillo ‘Happy’ y en el 2022, ‘Bésame’.

“Este es un proyecto de vida. Mi primera producción luego de 16 años con NG2. Lo hice con mucho amor y cariño, con paciencia y sin mucha prisa. Fue en 2021 que tuve la mentalidad de hacer un disco. Me ha sorprendido el reconocimiento y los halagos que me ha dado la gente sobre este trabajo, me hace sentir muy bien y agradecido. Me da orgullo. Fui sacando sencillos uno a uno y puedo decir que tuve alguna presión de la industria que me preguntaban sobre cuándo iba a sacar el disco, pero lo pude manejar emocionalmente y me dije que lo iba a sacar cuando me sintiera seguro y cómodo con el trabajo final, pero quedé complacido con el resultado”, dijo.

Con seguridad y sin prisa. Esa fue la camisa de fuerza que se autoimpuso Rivas, quien no descuidó su trabajo como conguero de la orquesta de Gilbertito Santa Rosa ni los compromisos con la emisora Salsoul 99.1 FM, en donde hace cerca de mes y medio ya es empleado por contrato del programa radial que modera, ‘El chamaquito de al lado’, que va de lunes a viernes de 2:00 a 6:00 p.m.

“Por ejemplo, estuve con Gilbertito en la gira ‘Camínalo Tour’ por Europa y visité y participé en conciertos en lugares en donde jamás imaginé estar. Mucho público. Y allí pude exponerme como músico y cantante. Estoy muy agradecido a Gilbertito, que siempre ha estado muy pendiente a mí y sus consejos son muy valiosos”, sostuvo Rivas.

El cantante destacó que tanto Santa Rosa como la gerencia de Salsoul le permiten tener algún talento que lo sustituya si tuviera que cumplir compromisos como cantante con su orquesta.

“Por ejemplo, Gilbertito tiene una agenda de compromisos ya establecidos. El hace giras y eso me beneficia ya que puedo acomodar mis presentaciones y ajustarme a la agenda de él”, dijo el salsero.

Rivas llegó hace cerca de año y medio a Salsoul 99.1 cuando el entonces programador José Nelson Díaz le solicitó le diera ‘una manita’ para estar junto a Jesse Calderón, ante la renuncia de la moderadora Bebé Maldonado.

“Dije que sí cuando me llamaron por teléfono, pero al colgar la llamada le pregunté a mi esposa, ‘a qué rayos yo le acabo de decir que sí, si yo nunca he hecho radio ni nada de eso’. Pero, acepté el reto”, recordó Rivas.

Entonces, tras esa prueba, sustituyó una que otra vez a Calderón cuando éste no podía asistir al programa. Lo mismo hizo sustituyendo algunas veces a Javier Bermúdez en el programa ‘El Boyete’, y hasta estuvo haciendo una que otra actividad cuando lo llamaban a la estación. Meses atrás, el nuevo programador musical de la emisora, Ricardo Padilla, amigo de Rivas, le dejó saber que había una oportunidad para mantener un programa musical en las tardes de lunes a viernes y le propuso a Rivas que hiciera el intento a ver qué pasaba.

“Ricardo me dijo que fuera yo mismo. Me dijo que no quería que aparentara lo que no era. Y eso he hecho. Gracias a Dios a la gente le ha gustado. Las cosas se han ido dando de forma orgánica. Ya llevo mes y medio al frente y me gusta lo que hago. He ido aprendiendo mucho”, dijo Rivas, quien agradeció a Uno Radio Group y a Padilla por la oportunidad.

Rivas también fue agradecido con los programadores de otras emisoras salseras del País, que aunque saben que él modera un programa en Salsoul 99.1, no han dejado de tocar la música de su nuevo disco.

“Eso se llama trabajo y se llama respeto. Estoy muy agradecido a todos por ese detalle”, señaló Rivas.

‘Dile Rivas’ ya hace ruido en Colombia y en Barcelona, España, lo que tiene muy contento al salsero natural de Bayamón.

“Hay dos covers que se hicieron con esa intención, que fueron éxitos en Colombia. Una canción que grabó Celia Cruz, ‘Dile que por mí no tema’, y la hizo con la Sonora Matancera. Esa canción solamente fue un gran éxito en Colombia. El otro tema es ‘Tragao a tí’. Y ambos han sonado muy bien allá. Lo de Barcelona es sorpresivo, pero en la gira con Gilbertito pude ver que hay una cantidad de latinoamericanos viviendo por Europa, muchos venezolanos, por ejemplo, y a esa gente le encanta la salsa, nuestra música tropical”, indicó.

Rivas ya está activo en Puerto Rico haciendo fiestas patronales, como las que recién hizo en Villalba, de donde salió muy satisfecho con la reacción del público allí presente.

Además en su agenda del 2023 tiene programado una visita a Colombia en septiembre para hacer una gira de medios e impulsar otro proyecto con músicos colombianos. En octubre visitará Barcelona para participar en el festival Salsaloneta. Luego hará una parada en Florida.

“Gracias a Dios el asunto ha ido tomando forma. Ya tengo mi banda activada y nos están llegando llamadas para compromisos. Los artistas independientes tenemos que tener en cuenta que hacemos inversiones y que es importante poder recuperar ganancias, por eso hay que hacer las cosas bien planificadas. En el pasado yo hice y cometí errores, invertí y ese dinero no regresó, pero he ido aprendiendo”, apuntó Rivas.

El actual elemento del toque ‘salsa urbana’ no escapa de su apuesta.

“Es importante llegar a esta nueva generación, con sus gustos y su lenguaje. En varias de las canciones que hago hay arreglos en esa línea, ese estilo que ahora llaman urbano. Creo que hoy día el artista tiene que entretener en la tarima. No es simplemente cantar y tener una buena orquesta detrás. En la tarima hay que tener otras herramientas y buscar hacer ‘bounding’ con ese público joven. En eso yo también me enfoco. Ese es mi consejo a los nuevos cantantes, que hay muchos talentosos, pero tienen que, además de cantar bien, entretener a los jóvenes para amarrarlos a sus presentaciones”, señaló.

Finalmente, el salsero dejó saber que planifica hacer un disco en vivo del proyecto ‘Dile Rivas’, idea que comenzará a darle forma a fines de agosto.