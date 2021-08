Un manojo de emociones encontradas y amor patrio despertó Gilberto Santa Rosa con sus canciones en su concierto “Camínalo”, anoche en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Amor mío no te vayas”, “Quiéreme”, “Vino tinto”, “Conciencia” y “La agarro bajando” fueron los primeros temas que utilizó Gilbertito Santa Rosa para abrir un espéctaculo que comenzó alrededor de las 9:00 de la noche y encender los motores de una masiva audiencia.

El Caballero de la Salsa se lució en tarima con sus invitados de la noche, Michelle Brava, Rebeca Zambrana, la trompetita que lo ha acompañado durante 24 años, Pirulo y Gerardo Rivas.

El salsero deleitó al público con un concierto que además de sus canciones más esperadas contó con un puñado de invitados que lo acompañaron en tarima. ( Suministrada Suministrada )

A dúo con Pirulo agitó a las masas con la movida “Que se sepa”, seguido de otros éxitos como “Vivir sin ella” y “Que manera de quererte”. La euforía de la audiencia aumentó con los rítmicos temas “Suma y resta” y “Happy”, intepretados junto a Rivas. En “Vivir sin ella” contó además con el acompañamiento del público, que cantó el tema de rabo a cabo.

Y para los amantes de la música romántica se hicieron presente sus grandes clásicos “No pensé enamorarme”, “Amor para la historia”, “Mentira” y “Si te dijeron”.

Santa Rosa aprovechó nuevamente la ocasión para resaltar las ejecutorias de los miembros del Comité Olímpico de Puerto Rico en los juegos de Tokio. En su pasada presentación en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot presentó a los atletas y en ésta ocasión, mientras interpretaba el tema “Isla del encanto”, proyectó un pietaje de la carrera en la que Jasmine Camacho Quinn se alza con medalla de oro para Puerto Rico.

El artista se manifestó contento por el apoyo recibido en su serie de conciertos “Cámínalo”.

“Esta noche es muy especial para mí, porque hoy cumplo 59 años. Agradezco a todos por el respaldo que me han brindado durante estos conciertos, que he presentado y que marcan el comienzo de la gira internacional que voy a emprender en un mes”, sostuvo.

El artista compartió, además, una anécdota amorosa que vivió en la niñez y que guió su norte musical.

“Cuando estaba en segundo grado me enamoré de una nena que por más cosas que hacía para llamar su atención no me hacía caso, hasta que un dia decidí cantarle para enamorarla, pero tampoco me hizo caso... De todo eso me quedó la satisfacción que gracias a ese amor nació mi carrera como cantante”, aseguró.

Luego de repasar más de una veintena de sus canciones y de estar en tarima por más de tres horas ininterumpidas, Gilberto Santa Rosa se retiró del escenario con el tema “Que alguien me diga” y el público le hizo saber dijo que quería otra canción. De inmediato aparecieron en el escenario Los Pleneros de Severo e interpretaron junto al salsero el tema “Báilalo” y la noche terminó con tremendo rumbón.

Entre las reconocidas figuras que asistieron al concierto estuvieron varios miembros de El Gran Combo, los comediantes Yoyo Boing y Otilio Warrington “Bizcocho”; el cantante Hugo Leonel Vaccaro, la actriz Von Marie Méndez, el diseñador Gustavo Arango, la reportera Byankan Sobá y el expresidente del Partido Popular Democrático y excandidato a la Gobernación, Charlie Delgado Altieri, fan de Gilbertito.

Entre las figuras que lo visitaron tras bastidores estuvo el excandidato a la gobernación Charlie Delgado Altieri, quien echó unos soneos con su cantante favorito.

Esta noche, Santa Rosa se presentará nuevamente en el CBA de Santurce y se espera que reciba varias sorpresas por parte de la producción con motivo a la celebración de su fiesta de cumpleaños.