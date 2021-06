El cantante Gilberto Santa Rosa tuvo un encuentro este martes con los medios de comunicación locales desde una de las cabinas VIP del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para hablar de lo que será el concierto que reactivará la actividad artística en ese venue, pero él parecía estar listo para subir a la tarima.

Elegantemente vestido, como es su estilo, y con un entusiasmo que le hacía brillar lo ojos, “El Caballero de la Salsa” agradeció el honor que se le concede de ser el primer artista que vuelva a cantar en este importante escenario después de casi 15 meses de inactividad. La cita será el sábado, 26 de junio, a las 8:30 p.m.

“Es un gran honor, una gran responsabilidad, un privilegio en realidad, porque creo que es el país más pequeño con los talentos más grandes, y saber que me dieron esa oportunidad a mí es un gran honor y espero no defraudarlos, que es lo más importante, manifestó el galardonado artista.

Igualmente reconoció la importancia que tiene el reinicio de estos eventos para la industria de espectáculos en general.

“Es como si fuera una primera vez, con el mismo entusiasmo, con la misma ilusión y con ganas de empezar ahora mismo”, expresó. “Y hago hincapié, porque a veces solo hablamos de los artistas y los músicos, pero hay una industria entera y todo el mundo está loco por empezar a trabajar y hacer lo que saben hacer, y siento ese entusiasmo en todos los sectores, tanto de los técnicos, inclusive la gente que vende boletos, la gente que tiene concesiones, hay un tremendo ambiente”.

Estoy contentísimo y doblemente, porque hacía dos años que no cantaba en mi país” - Gilberto Santa Rosa, cantante

El intérprete anticipa que el concierto “Camínalo pa’l Choli” será uno de éxitos salseros desde la década de 1980 hasta el presente, combinado con uno que otro bolero y algún momento para reconocer el sentimiento patrio que une al país, sobre todo cuando se viven situaciones tan impensadas e históricas como ha sido la pandemia.

“Este concierto para nosotros se torna en algo muy nostálgico, porque va a ser el primer concierto de mi carrera que no voy a tener a mi querido hermano Jimmie Morales (conguero fallecido en marzo de este año) tocando conmigo y también se le va a dedicar un espacio, y eso lo reviste de algo muy sentimental”, dijo.

No tiene invitados programados hasta el momento, pero no están descartados. “Esta música es así medio silvestre, que de momento aparece el invitado y el que no estaba invitado y se forma algo. Lo importante es que la gente lo disfrute y para eso nos estamos preparando”.

Los boletos para el concierto están a la venta a través de Ticketera. Las personas que adquieran boletos para el área de arena deben estar completamente vacunadas y presentar evidencia en la entrada. Para los niveles principal y superior se exige el certificado de vacunas para quienes lo tengan completado o una prueba con resultado negativo a COVID-19 con una vigencia máxima de 72 horas antes del concierto.

Habrá transportación gratuita en el Tren Urbano para los asistentes.

Lo que entendía por urgente, ya no lo es

A modo de reflexión, Gilberto Santa Rosa compartió que la experiencia de la pandemia y todo lo que acarreó a nivel personal y colectivo, le dejó de ver con prontitud la vulnerabilidad del ser humano y la capacidad que cada uno tiene de buscar alternativas para encarar las dificultades.

“Yo decía que el coronavirus me quitó el virus de la prisa. Ya lo urgente dejó de ser lo que pensábamos, porque hay otras cosas que son urgentes, como valorar la salud, valorar la familia, valorar a la gente que uno quiere mucho, todo nos enseñó esto, y sobre todo la capacidad que tenemos de reinventarnos, de dar nuevos pasos y buscar alternativas”, expuso.

El manejo de la pandemia a nivel local le pareció “muy bien” al compararlo con el resto del mundo, aún así reconoció que siempre hay espacios para mejorar.

Una vez formalice este reinicio en el conocido “Choliseo”, el cantante completará la grabación de un álbum de “pura salsa santarrosiana”, y en septiembre volverá a girar por distintas ciudades de Estados Unidos. Fuera de este territorio hará una sola presentación en México, hasta tanto se abra todos los mercados para los espectáculos.