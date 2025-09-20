El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa anunció la cancelación de sus presentaciones en Colombia programadas para este fin de semana debido a inconvenientes con la gestión de sus visas de trabajo.

Según informó GSR Management LLC, empresa que representa al artista, los documentos solicitados y tramitados por una compañía nacional que actuó como intermediaria no fueron gestionados correctamente ante el Gobierno colombiano, lo que derivó en la negación de las visas para Santa Rosa y su equipo de 28 personas.

La medida obligó a cancelar su participación en el Festijazz de Mompox, previsto para este viernes 19 de septiembre, y en el Gran Concierto Amor y Amistad que se realizaría el sábado, 20 de septiembre en Cartagena.

El equipo del artista agradeció el apoyo del gobernador de Bolívar, La Tumba y Moys Producciones, así como del Gobierno de Colombia, y expresó su deseo de regresar pronto al país para reencontrarse con su público.

¿Cuándo fue la última visita del cantante puertorriqueño a Colombia?

El 24 de febrero del 2024, Gilberto Santa Rosa le dio a Bogotá su última visita, presentándose en el Movistar Arena junto a toda su orquesta del “Auténtico Tour”.

La noche estuvo marcada por la energía de la salsa en un estado de calidez y carisma del “Caballero de la Salsa”, en el que tocó grandes éxitos de su carrera, haciendo que miles de asistentes bailaran, cantaran y disfrutaran el espectáculo.

Un escenario lleno de luces, un sonido impecable y un show que Bogotá no olvidará en compañía de su orquesta, quienes acompañaron cada canción y melodía del artista salsero.

El concierto duró más de dos horas, en el cual, Santa Rosa conquistó al público bogotano, quien respondió con entusiasmo, cantando cada canción, aplaudiendo y viviendo una noche de fiesta salsera.

La conexión entre el artista y sus seguidores era cada vez más cálida, Santa Rosa agradeció el cariño de Colombia, país que ha sido clave en el desarrollo de su trayectoria.

La velada en Bogotá fue mucho más que un espectáculo: fue un reencuentro emotivo entre un artista y un público que lo ha acompañado a lo largo de los años, consolidando una relación marcada por el respeto y la pasión por la salsa auténtica.

Se espera que próximamente el cantante exponente de la salsa y su equipo puedan presentarse sin inconvenientes en Colombia.