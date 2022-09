Gilberto Santa Rosa no tiene que escuchar una canción dos veces para convencerse y decir, “esa es”. A él le basta con escucharla una vez y si siente una electricidad que le sube de las manos a los brazos, olvídese que desde ese momento él procurará hacerla suya.

“Tiene que contar algo interesante, aunque sea un bolero o una balada, tiene que tener ritmo en su estructura y, por otro lado, tiene que ser algo que yo capte de la canción inmediatamente”, comparte el cantante, rodeado de la memorabilia que colecciona de uno de los ídolos musicales, Tito Rodríguez (1923-1973), en el primer nivel de su oficina.

Esa conexión casi eléctrica e inmedita le pasó con el repertorio de ocho títulos contenidos en el ábum que estrena este jueves, “Debut y segunda tanda”, en el que presenta versiones muy atadas a su estilo de salsa romántica de canciones que anteriormente fueron escuchadas en las voces de otros intérpretes, adicional a tres temas inéditos.

“Cartas sobre la mesa”, por ejemplo, es el primer sencillo que se conoce de este disco del sello B2B Music, pero él la escuchó en un formato urbano por parte del compositor y cantante Mucho Manolo, y de inmediato supo que le podía inyectar su identidad. Igual le pasó con “For Sale”, conocida en las voces de Carlos Vives y Alejandro Sanz, tema que oyó en la radio mientras transitaba alguna vez por Miami y le pareció muy simpática y la quiso traer a su proyecto, pero con un aire de reconciliación en la historia, que no aparece en la versión original.

Musicalmente este trabajo discográfico tiene el sello romántico que define al artista, con letras que abordan desde el coqueteo que puede nacer del baile hasta el momento de llanto en soledad que puede marcar un ruptura. Es también un punto aparte de la rumba, el soneo y la fiesta que representó el disco que le antecede, “Colegas” (Latin Grammy, 2021).

“Esta vez me volqué hacia la letra romántica”, anticipa. “‘Enamórate bailando’ es un coqueteo total y hay una que a mí me encanta, que es una bomba puertorriqueña que se llama ‘Me cogió la noche’, una letra bien bonita con el sabor de la costa de nosotros, que originalmente es un ritmo del Pacífico colombiano que se parece mucho a la bomba. Después de ‘El mejor sonero’ y cosas como las que canté anteriormente en ‘Colegas’, volví a mí línea, que es la que, modestia aparte, domino”.

“El Caballero de la Salsa” conoce muy bien sus virtudes y debilidades. Sabe que su lugar está en la salsa clásica y romántica, pero no en la composición. “No se me da”, reconoce sin titubear.

Está convencido, asimismo, que la canción, en su combinación de música y leytra, tiene un poder “increíble”.

“Puede parecer una banalidad en algún momento, pero (la canción) cambia la vida de la gente. Se pueden probar movimientos que han surgido importantes a través de una canción (social) por el mensaje que llevan. En las relaciones personales es vital y es una cosa que espero que no se pierda, lo que pasa es que ahora es muy difícil dedicar canciones y hablar con ellas, pero sí tienen un poder increíble y los resultados están probados”, afirmó.

La canción social es un escenario que, por decisión propia, prefiere no pisar, aunque no lo descarta.

“Yo hice una sola canción de corte social y la grabé junto con Rubén Blades (Me cambiaron las preguntas). No ha sido mi línea, por decisión propia. Me gusta más cantarle al amor que cantarle a las cosas sociales. Me siento bien haciéndolo. No me siento un irresponsable. Yo trato de ser el mejor ciudadano que pueda, pero no he seguido esa línea, no la descarto, pero quizás como hice con Rubén, que era como un desahogo, pero ahora mismo no lo estoy proyectando. Pero ha sido una decisión mía”, puntualiza.

Conoce el repertorio del álbum “Debut y doble tanda”, contado por Gilbertito

1. Cartas sobre la mesa - Es una canción naturalmente urbana, porque eso lo escribió quien la interpretó anteriormente, Mucho Manolo, y le hicimos una versión y para mí esa es la canción que le dio norte al disco, porque después de cantar ‘Cartas sobre la mesa’, un par de meses después, fue que yo empecé a trabajarlo en esa dirección.

2. El tren del olvido - Es una canción de Willy Chirino, original de él, que también la grabó. Me gusta mucho la música de Willy y dije. ‘Caramba, eso es algo que yo podría cantar y empezamos a trabajar’.

3. Enamoráte bailando - Eso es lo mejor que hay (el coqueteo bailado). Con todo el respeto de todo el mundo y de todos, eso se perdió y es una lástima. No hay cosa más romántica que bailar pegado y empezar a cantar, bien o mal, en el oído de la persona con la que estás bailando.

4. Quién no ha llorado solo - Más que tristeza es reflexión. Es una medio composición mía, porque Juan José Hernández fue quien hizo la letra. El estribillo fue lo que me llegó y llamé a Juanchi, que es lo que hago siempre. Y es más o menos una reflexión. ¿A quién no le ha pasado eso? Hay veces que tú quieres compartir lo que sea, esa tristeza, esa ansiedad, ese momento difícil, pero hay veces que lo quieres hacer solo y a quien no le ha pasado, haber llorado solo, a veces porque la vida te lleva a llorar solo y hay veces porque tú quieres.

El álbum tendrá una versión "Deluxe", que estrenará en octubre, la cual incluirá colaboraciones. ( Suministrada )

5. Me cogió la noche - Me encanta esa canción. Es una bomba puertorriqueña, aunque en su naturaleza es una canción de un ritmo del Pacífico colombiano. Se llama Grupo Bahía el original que hizo muy buena versión. Entonces yo estaba en el hotel (viendo televisión) y no tenía manera de grabarla y me aprendí el coro y empecé a buscarla en YouTube y la conseguí. Un arreglo muy bueno de Víctor García, el director de La Sonora Sanjuanera.

6. Bailando a tu son - Esta es una canción hecha a la medida porque para esa canción hablé con Juanchi (Juan José Hernández) y le dije, ‘me gustaría que hicieras algo con el sabor del son cubano, pero puesto con orquesta, un poco en la línea de ‘Enamórate bailando’'.

7. Defensa propia - Eso un clásico Gilbertoso de eso, de cortarse las venas. Juan José Hernánez y Manuel Zabala hicieron esta composicoón.

8. For Sale - Yo iba a las 7:00 de la mañana en Miami escuchando radio o buscando qué escuchar y me tropiezo con esa canción que originalmente la grabó (Carlos) Vives con Alejandro Sanz y me pareció simpatiquísima y después vi el video y mejor todavía. Pero hay un elemento que tiene la mía, que la de ellos no tiene, y es que siempre sentí en el fondo, aunque no lo expresa nunca, una esperanza de reconciliación y cuando hicimos el video, así lo expresamos nosotros.