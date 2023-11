Hace poco más de tres décadas, Gilbertito Santa Rosa se equivocó y además fue inducido a ello en cierto modo respecto al gusto del pueblo dominicano en general, por el género de la salsa.

Allá para finales de la década del 80, Santa Rosa, al igual que algunos ejecutivos ligados a la industria musical residentes en Puerto Rico, no pensaban que la salsa tenía su arraigo en la patria de Duarte, Sánchez y Mella. La lógica, sin conocer el mercado, los llevaba a pensar que allí el merengue era como la gran muralla china… pero tan pronto pisó tierra dominicana, Santa Rosase dio cuenta de su gran equivocación.

“Hace como 30 años y alguito más me equivoqué. Mira, yo fui allí esa primera vez en mi vida a buscar a algunos compositores. Tenía interés en conseguir algunas letras. Y además pensé en hacer algo de promoción para mi orquesta. Entonces la gente de aquí (Puerto Rico), los muchachos, la gente de la industria, me decían ‘muchacho a qué tú vas para allá, eso es tierra de merengueros, no de salseros’. Uno sale con eso en mente, pero déjame decirte que fue tremenda mi equivocación. La realidad que encontré fue otra”.

De hecho, en el 1988 en el álbum de estudio que hiciera Gilbertito con su orquesta titulado De amor y salsa, Santa Rosa grabó el tema Tú al compositor dominicano Juan Luis Guerra, que para ese entonces se abría paso a nivel internacional precisamente con su tercer disco de estudio titulado Mientras más lo pienso... tú (1987), el mismo nombre del tema que hizo en arreglo de merengue. Fue el mismo tema, con el título de Tú, que hizo un año después en salsa Gilbertito.

Ese tema y el disco fueron un palo para Gilbertito a nivel internacional.

“Claro que los dominicanos aman la salsa, les gusta y la bailan. Para mí cada vez que voy al país a tocar o estoy ante una cantidad de fanáticos salseros en alguna comunidad dominicana, pues ya voy ganando, eso me encanta. República Dominicana para mí y mi carrera siempre ha sido de buena suerte y es una plaza fuerte para mí. Además, hoy día allí la salsa sigue tomando auge, hay un fenómeno en términos de que hay unos jóvenes salseros dominicanos haciendo música y muy buenas cosas con el género”, apuntó Santa Rosa.

Pues bien, Gilbertito no se equivoca ahora mismo en cuanto a eso de que el dominicano gusta de la salsa y que República Dominicana es una de sus plazas fuertes hoy día en su carrera.

De hecho, este fin de semana, para las fechas del 10,11 y 12 de noviembre, y en República Dominicana, Gilbertito Santa Rosa retomará su gira internacional Auténtico, la cual cobró vida en agosto pasado ante casa llena en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico, y se presentará con una orquesta de músicos boricuas bajo el mando del trombonista Georgie Torres, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en la sala Carlos Piantini, que tiene aforo para cerca de 2 mil personas.

Brito fue un afamado cantante de ópera dominicano y el teatro lleva su nombre por decreto presidencial. A su vez, Piantini fue un prestigioso maestro y director musical dominicano, y fue el primer director general del teatro.

Una vez cumplió con el concierto en agosto pasado en Puerto Rico, Santa Rosa hizo una presentación en una actividad en México, junto a algunas presentaciones esporádicas, y no es hasta ahora, tras un descanso de cerca de mes y medio, que vuelve al ruedo.

“Tenemos dos funciones todo vendido para el viernes 10 y sábado 11 de noviembre. La tercera función se acaba de abrir (una hora antes de la entrevista con Primera Hora) y entiendo que va camino a venderse todo también”, dijo Santa Rosa.

En esta gira Gilbertito Santa Rosa: Auténtico. El salsero boricua tiene en agenda, un vez termine su compromiso en República Dominicana, conciertos el 15 de noviembre en Nashville, Tennessee; el 16 estará en Atlanta, Georgia; el 18 de noviembre en Naples, Florida; el 19 en Tampa, Florida; el 24 de noviembre en Toronto, Canadá; el 25 en Newark, New Jersey; el 26 en Bridgeport, Connecticut; el 14 de diciembre en San José, California; el 15 en Los Ángeles, California; y el 7 de diciembre en San Diego, California.

La gira de Santa Rosa continuará en el 2024, desde febrero hasta junio, por varias ciudades de Estados Unidos como El Paso, Dallas, Houston, McCallen, San Antonio, Texas (estado de Texas), en Chicago, Milwaukee, Nueva York, Indianápolis, Orlando, Hollywood (Fla), Charlotte, Durham, Meza, Maryland, Arizona. Gilbertito estará el 24 de marzo, en Santiago, Chile, en el Movistar Arena.

A finales de diciembre de este año, Santa Rosa y el grupo de mueven a Cali, Colombia, para participar en el Festival de Cali, Valle del Cauca, (25 al 30 de diciembre), el boricua cantará el 26 de dicembre, y se quedan allí en Colombia hasta el fin de año, en donde tendrán una actividad musical para despedir el 2023 y recibir el 2024.

Gilbertito y la orquesta, dijo, se han preparado para esta extensa gira.

“Tenemos un equipo entero de manejo, que se encarga de todos y muchos detalles, son muy importantes en esta operación. La parte técnica, la logística, etc…”, indicó Santa Rosa al referirse a ‘esa avanzada’ que se encarga de manejar los viajes, estadía en hoteles, alimentación, vestuario, dialogar con empresarios y productores, manejar el tiempo, espacio y otro menester de la gira, en cuanto a viajes por avión y tierra, entre otras cosas.

“Ellos simplifican muchas cosas y la idea es poder trabajar con el mejor tiempo a favor de uno. Esto antes no lo hacíamos así, mucho tiempo atrás. Pero hemos ido aprendiendo. Yo a veces me gusta sufrir y pues, me complico a veces con eso de la ropa. Me gusta ponerme mi ropita de trabajar, pero también otras cositas. Además temenos algunas ropas que se diseñan para toda la banda. Así funciona”, explicó.

Gira musical es sinónimo de trabajo y algo de sacrificio para Gilbertito y lo músicos que lo acompañan.

“Es parte de todo esto. La disponibilidad de los músicos, eso siempre es parte del contrato. Saben que hay una agenda, unos viajes y ésto afecta positivamenre a sobre veinte y pico de familias, es nuestro trabajo. En ocasiones salimos y podemos hacer un alto y regresamos unos días a la Isla, y volvemos a irnos. Pero a veces, como en esta ocasión, pues estaremos un buen tiempo fuera”, dijo Santa Rosa.

El veterano salsero de 61 años dijo que como en ésta ocasión no estarán en Puerto Rico para la época navideña, él y el grupo saben que tienen que tener algunos temas navideños en el repertorio, porque la gente, los boricuas que viven fuera del País, se los van a pedir. ”Y hay que tenerlos. Son algunos temas que ya he grabado de época navideña, la gente los pide y hay que complacerlos”, dijo Gilbertito.

Finalmente, Santa Rosa espera poder publicar la versión número 2 del proyecto del álbum Debut y segunda tanda, antes que termine el 2023.

“Esa es la idea por el momento. Ya todo está en orden para el disco y estoy esperando que me den fecha, pero ya se dieron los toques finales, mezcla y todas esas cosas técnicas. Para este proyecto me volví loco y grabé como 14 canciones y no todas tuvieron cabida en el primer volumen, así que los guardé y añadí algunos otros números que quise grabar, muy ligados al tema del proyecto, y con esto lanzo el volumen 2″, indicó Santa Rosa.

En ese primer volumen, Gilbertito grabó ocho temas, entre ellos: Cartas sobre la mesa, For Sale, En defensa propia y Me cogió la noche, entre algunos.

“Espero publicarlo (volumen 2) antes que acabe el año. Ya las cosas no son como antes, tan estructuradas, que para las fechas de las Navidades uno no sacaba nada nuevo que no fuera navideño, etc… pero las cosas con esto de la era digital han cambiado, y las emisoras lamentablemente, tampoco le dedican el tiempo, espacio y la importancia a los proyectos navideños, que muchos son muy buenos. Por otro lado, la gente consume todo tipo de música hoy día a lo largo del año. Así que veremos cómo hacemos, si no lo saco antes que termine el 2023, pues para el mes de enero del 24 será. Pero ese proyecto ya está listo”, sostuvo Santa Rosa.