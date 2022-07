El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, está de estreno con su nuevo tema “For Sale”, un sencillo musical que parece tomar con un particular sentido del humor la difícil situación que puede enfrentar una pareja al separarse y que tiene que “deshacerse” de ciertas pertenencias como parte del proceso de ruptura. En “For Sale”, Santa Rosa continúa demostrando su destreza única de cantarle al amor en todas circunstancias.

Traducida al español como “para la venta”, la canción es la versión que magistralmente Santa Rosa crea de una composición realizada por Alejandro Sanz y Carlos Vives. En su propuesta, el Caballero de la Salsa le imparte al tema los ritmos e improvisaciones que domina.

PUBLICIDAD

“Todos hemos conocido a alguien que después que termina con su pareja, decide vender esos objetos que le recuerdan la vida de pareja o que ya simplemente no necesitan. Pero, hay cosas que no tienen que estar presentes para uno recordar esos momentos que, de alguna forma u otra, fueron significativos. Le presentamos al público este divertido tema que ve con cierto humor ese proceso de cerrar ciclos”, confesó Gilberto, quien adelantó que, en este caso, la historia tiene un final feliz.

Para lograr que la canción tuviera ese estilo particular que distingue al cantante, Santa Rosa se armó de la inventiva de su cómplice Ramón Sánchez para el arreglo musical de “For Sale”. Las notas agudas de las trompetas, los silencios y las transiciones acompasadas hacen del tema uno perfecto para el exigente publico bailador de salsa.

“Me complace poder entregarle este sabroso tema, sobre todo porque en este momento histórico que vivimos, siempre nos hace falta un poquito de buen humor y, ¡qué bueno!, que esta profesión es tan versátil, que me permite hacerlo a través de la música. Vamos a incluir a ‘For Sale’ en el disco ‘Debut y Segunda Tanda’, que actualmente está en sus toques finales y pronto el público podrá disfrutarlo en su totalidad. Espero que les guste esta canción tanto como yo me he deleitado en hacerla”, comentó el cantante.

De gira

Mientras llega el lanzamiento de su producción discográfica ‘Debut y Segunda Tanda’, Santa Rosa continúa el último recorrido de su exitosa gira de conciertos Camínalo esta noche en Milwaukee, Wisconsin; mañana, sábado, en San Antonio, Texas; 23 de julio en Tenerife, España; 27 de julio en Montevideo, Uruguay; 29 y 30 de julio en Santiago, Chile; 5 de agosto en Guayaquil, Ecuador; 14 de agosto en San José, Costa Rica; 19 de agosto en Fort Lauderdale, Florida; 20 de agosto en Glenside, Pennsylvania; 21 de agosto en Nueva York; 26 de agosto en Medellín, Colombia; 27 de agosto en Bogotá, Colombia; 2 de septiembre en Ciudad de Panamá en Panamá; 14 de octubre en Westbury, NY; 15 de octubre en Hartford, CT y finalizará el 11 de noviembre en Carmel, Indiana.