Israel, Malasia y Brasil fueron algunos de los países que desde un mismo escenario logró conectar Gilberto Santa Rosa, a través de su concierto virtual “Canta Mundo”, celebrado la noche del sábado desde el Coca Cola Music Hall en el Distrito de Convenciones de Puerto Rico. Se trató de una presentación grabada en directo, pero sin público presente por las normas que dicta la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19.

Hasta ayer en la tarde, el espectáculo con el que se inauguró el esperado recinto sanjuanero había sido visto por un millón de personas en Facebook y en YouTube sobrepasaba las 150,000 visitas.

El Caballero de la Salsa no tan solo unió a fanáticos de la Isla, sino que también recorrió con su música República Dominicana, Venezuela, Argentina, Alemania, Colombia, México, España, Guatemala, Perú, Chile, Inglaterra, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Inglaterra, Uruguay, Brasil, Malasia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Luxemburgo, Curazao, China, Canadá, Italia y países que nunca ha visitado, como es el caso de Israel.

La masiva respuesta de sus seguidores sorprendió al interprete de “Conciencia”, quien a pesar de no poder escuchar los merecidos aplausos, disfrutaba de los halagos recibidos en las redes sociales desde diferentes puntos del mundo.

“Fue muy emocionante reunirse con el equipo de trabajo otra vez y creo que eso fue gran parte de la magia, porque había muchos deseos de hacerlo. En estos días donde todas las noticias no son muy alentadoras, donde no hay necesariamente esperanzas ni hay norte, de momento tú te reencuentras con la gente que aprecias… parece que no nos veíamos hace 10 años y en realidad son un par de meses. Toda esa energía logró un resultado bien positivo, y ver a la gente tan envuelta con todos esos mensajes de cariño y de lo bien que la están pasando y de lo bien que les cayó el concierto en un momento donde ya no quieren ni ver las noticias por no escuchar nada negativo, es una manera de sentirse muy honrado por el privilegio que tuve de hacer eso”, manifestó Santa Rosa.

Aunque reconoció que no es muy diestro con las redes sociales, Santa Rosa celebra los números que revelan las plataformas digitales por entender que es “mucha gente en cualquier liga, entonces no deja de sorprenderme y emocionarme”.

“Este concierto tiene muchas cosas que no han tenido otros por la situación en que se vive hoy día y saber que toda esta gente estaba comunicándose contigo, que estaban inclusive recomendándole a otros fue un momento bien interesante y que nunca se me va a olvidar”, apuntó.

El vocalista, sin embargo, adjudicó al poder de la migración el haber logrado conectar con personas en países que ni siquiera ha visitado con su música, como fue el caso de Israel.

“Yo nunca pensé que se moviera la gente como se movió, creo que había interés, pero para mí fue una gran sorpresa cuando me enteré de todos esos lugares de donde se conectó la gente. El fenómeno de la migración hace eso posible, yo agradezco que haya un alemán oyéndome o viéndome, pero te aseguro que era un jíbaro de Barranquitas o un cholito de Panamá o un guajiro de Cuba. Esa es la gente que te sigue a ti, que hace que la música tuya llegue. Por lo menos hablo por el caso de Gilberto Santa Rosa”, sostuvo.

“La carrera mía internacional y lo sitios donde yo he ido -ha llegado a Noruega, Alemania, Holanda, entre otros-, siempre el público que me ha llevado ahí es el público latinoamericano que vive en estos países y qué bueno que tuvieron la cortesía de conectarse y darnos también una muestra de que la raza está por todas partes apoyándonos y darnos la oportunidad de entrar a estos lugares que tú no vas todos los días. Y no hablemos del horario; por ejemplo, en España eran las 2:00 de la mañana”, añadió entre risas.

Santa Rosa espera que la situación provocada por la pandemia culmine pronto para poder tener un encuentro más cercano con sus seguidores y disfrutar con su público de la química que solo ofrece el intercambio presencial.

“Sé que la industria está buscando cómo superar este momento y lograr nuevas maneras de que se produzcan conciertos, obras de teatro y diferentes eventos. Espero que toda esta situación pase pronto, porque nada es comparable con una audiencia en vivo, tú poder llevar tu música, tener contacto con la gente y sentir el calor de la gente. Todo esto es muy bonito, muy emotivo, pero yo todos los días elevo una oración para que esta situación pase y podamos volver a la normalidad y podamos abrazarnos y disfrutar de la compañía y hacer música como me gusta”, sostuvo.

Mientras, el vocalista indicó que no descarta realizar otro concierto virtual para complacer al público que disfruta de su salsa.

“Sí, lo repetiría, no tan pronto, pero lo repetiría. Si no se resuelven estas cosas habrá que inventar y suplir las necesidades del público que le gusta ver a sus artistas”, puntualizó.