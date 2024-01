“¡Gracias por tu música!”, gritó una empleada de una joyería al divisar a Gilberto Santa Rosa caminando por la acera contraria en la calle Fortaleza del Viejo San Juan. Él no se quedó con el halago, sino que cruzó la calle para agradecerlo con un saludo más personal, tan elegante como suele ser.

Ella quiso tomarle una foto, pero él quería que ella también fuera parte de ese momento y le encargó a otra persona que tomara el celular de la emocionaba mujer para sellar el encuentro. “Cuando un artista se ha ganado el respeto y el cariño, lo tiene todo”, le dijo antes de despedirlo.

Antes de su cita del jueves en la Plaza del Quinto Centenario, El Caballero de la Salsa recorrió las calles del Viejo San Juan.

No fue el primer gesto de admiración que recibió en la mañana del lunes, cuando llegó hasta la zona antigua de San Juan para conversar con Primera Hora sobre su participación mañana, jueves, en el programa de apertura de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Después de dos cafés, honró su peculiar frase, ¡Camínalo!, y echó a andar hacia la Plaza de Armas. No bien había pisado la plaza cuando un grupo de mujeres que llenaban dos bancos quedaron deslumbradas al verlo.

“¡Qué bello!”, exclamó alguna en voz alta.

El cantante saludó espontáneamente a quienes se encontraba a su paso por las calles y plazas del Viejo San Juan, como lo haría cualquier vecino. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Una empleada municipal que comenzaba los trabajos de limpieza, de cara al festín cultural que se avecina, se emocionó al verlo. Lo abrazó y le habló con una complicidad que él supo reciprocar con su natural gentileza.

“Esto es lo que le da sentido a todo. Esto es lo que hace que uno se comprometa más”, dijo El Caballero de la Salsa en reacción a las múltiples expresiones de cariño que recibió en su inusual paseo por las adoquinadas calles. “La gente quizás piensa que esto es cosa de todos los días, pero a mí me emociona como el primer día”, continuó mientras un hombre con su familia le pasaba por el lado comentando: “Se escucha igualito que en los discos”.

Aquí oyes que me dicen Gilbertito y eso me emociona, porque es algo tan personal” - Gilberto Santa Rosa, cantante

El salsero, de 61 años, se presentará mañana, a las 8:00 de la noche, en la Plaza del Quinto Centenario y no será una presentación más. Al contrario, sabe que tocará para su gente, así como para el público extranjero que llega a la zona histórica de la capital para disfrutar del máximo festival de la cultura puertorriqueña.

“La energía de la casa es la energía de la casa y la responsabilidad es mayor”, afirmó antes de complacer la petición de un policía estatal para que le grabara un mensaje a su futura esposa. Seguido, continuó una casual conversación con el director de la Fundación para la Cultura Popular, Javier Santiago. “Hay que echar el resto en la casa”, reiteró más adelante.

Gilbertito sabe que subirá a la tarima apoyado por una gran orquesta, que además tiene a cada uno de sus integrantes entusiasmados con volver a ser parte de la amplia oferta musical que se presentará en las fiestas bajo la producción de Paco López (No Limit Entertainment). Con esa realidad a su favor, prepara un sólido repertorio, en el que no faltarán la nostalgia ni la cadencia de sus éxitos de salsa romántica.

“Nosotros nos preparamos para un evento así, además que tienes que hacer un espectáculo digno del público que está ahí y para el resto de los artistas, que son muy buenos y que vienen a presentar unos espectáculos bien buenos también”, destacó reconociendo que “hay cierta presión”. Y cómo no haberla, si otra de las varias mujeres que lo detuvieron, le anticipó: “Contigo vamos a bailar el jueves”.

Para El Caballero de la Salsa cualquier compromiso frente al público local representa un compromiso mayor, porque sabe que está cantando en la casa. ( Ramon "Tonito" Zayas )

El galardonado artista siempre ha participado de las Fiestas de la Calle San Sebastián desde alguna de las tarimas, no como público general. La primera vez que se presentó fue por invitación del productor Luis Vigoreaux y desde entonces ha participado en varias ocasiones. No obstante, como espectador, reconoce y celebra la transfomación que han tenido con el paso del tiempo hasta convertirse en el evento cultural más completo que se celebra en el País, al conjugar la aretsanía, las artes plásticas, la música, la gastronomía y otras manifestaciones de la idiosincracia puertorriqueña.

“Se convirtió en un evento internacional donde no solamente la Isla se pone para las fiestas, sino que la gente viene de todas partes del mundo, inclusive, hacen su calendario tomando en cuenta que hay las Fiestas de la Calle San Sebastián”, resaltó.

A su paso por la Plaza de Armas, Gilbertito hizo un alto para saludar simbólicamente al compositor Tite Curet Alonso (1926-2003), cuya escultura descansa en un banco del pintoresco espacio. Así compartió que lo conoció en una ocasión en que también caminaba por la parada 15 en Santurce, antiguo punto de encuentro entre representantes de la industria discográfica y artistas de la música.

“Vengo bajando por la calle Cerra y está Tite Curet tomándose un café solo, en un sitio que era bien popular, y me miró y me dijo, ‘Mira nene, ¿qué tú quedas de Flor Santa Rosa’, y yo le digo, ‘ese señor es mi abuelo’. Entonces (me dijo), ‘¿que tú eres nieto de Flor? Ahora es que vas a grabar una canción mía’”, contó. De esa forma llegó hasta el estudio de grabación para ponerle voz al tema “Nunca más”, incluido en el álbum “Keeping Cool!” (1987).

Con el show que presentará en las fiestas, el salsero inicia la agenda de presentaciones de este año, con la que volverá a viajar por varias ciudades de Estados Unidos, Colombia, Perú y en julio, llegará a los festivales de Europa.

Musicalmente presentará el álbum “Debut y segunda tanda, Vol. II” con un repertorio mayormente inédito. “Seguí la onda del anterior, pero aquel tenía más segundas tandas que debut y este es al revés, tiene más debut que segundas tandas. Tiene más música original”.

De forma paralela, su voz se escuchará junto con otros artistas que lo invitaron a colaborar. “A mí me gusta eso. Voy a grabar con un par de amigos”, comentó sin revelar el secreto.

Regresar al teatro y volver a grabar música de Navidad son anhelos que tiene pendientes, pero mientras se cumplen; sigue caminando. “Estoy gozando de esta etapa”, concluyó.