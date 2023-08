Los que han seguido la carrera como cantante de Gilberto Santa Rosa, que de paso va para 48 años en estos menesteres, pueden dar fe que no desafina. Punto.

Pero, además de eso, sorprendentemente hoy día canta en un tono más alto que cuando era cantante de las orquestas de Tommy Olivencia y Willie Rosario por ejemplo, y que aunque en tarima no es ostentoso como bailarín, por años se ha podido defender con unos cuantos pasos y una coreografía, que la tiene tan practicada que la ejecuta como si estuviera soneando en el tema Perdóname.

Puso a bailar a todos en su concierto "Auténtico".

Así las cosas, queda claro que Gilbertito es Gilbertito, y en Puerto Rico, la gente lo respeta, lo adora y lo sigue apoyando, esto entre algunas generaciones, asunto que también quedó claro la noche del sábado cuando miles de espectadores se dieron cita en el Coliseo José Miguel Agrelot para ver a Santa Rosa en su concierto titulado Auténtico.

El show fue un lleno total y con un público de edades variadas.

Santa Rosa, con su carisma y su don de gente, se la hizo fácil al espectador, que lo aplaudió desde el minuto uno, cantó, le hizo coro y bailó a gusto y gana a lo largo de los 24 temas que presentó el ‘Caballero de la Salsa’ por casi tres horas de espectáculo.

Vale destacar que Santa Rosa llevaba dos años sin dar un concierto masivo en la Isla, y fue el primer artista que presentó un espectáculo en Puerto Rico, en un venue cerrado luego de la pandemia que inició en marzo del 2020, cuando el 26 de junio del 2021 montó el concierto ‘Camínalo pal’ Choli’ en el mismo espacio que cantó la noche del sábado.

Acompañado de una banda, con un sonido tipo Big Band, Santa Rosa abrió el concierto con los temas La agarro bajando, Montón de estrellas, Cartas sobre la mesa e Impaciencia. La letra de las cuatro canciones y sus fraseos y soneos, fueron un homenaje al amor, al desamor y al despecho, temática que ha sido muy repetitiva en la estructura musical de Santa Rosa, el cantante romántico.

Tras el tema Impaciencia, uno en donde el público acompañó todo el tiempo al cantante, Santa Rosa hizo un alto para dirigirse a la audiencia.

“Buenas noches mi País. Para mí es un privilegio estar en este lugar. La pasada vez, es decir la vez anterior que nos vimos aquí, veníamos de una pandemia muy fuerte, que estábamos locos por salir a divertirnos y a pasarla bien, y había una energía muy bonita aquí, como la que se repite hoy (esta noche) aquí. Desde que vengo por el pasillo los estoy escuchando a ustedes, de cómo la están pasando aquí y eso es algo que agradezco mucho”, dijo Santa Rosa, quien estuvo acompañado de un extenso grupo familiar, que incluyo a sus hijos y nietos, a su esposa Alexandra Malagón y a Gilberto Santa Rosa padre, entre otros.

Tras ese saludo Santa Rosa interpretó tres boleros acústicos, Amor para la historia, Mentira y Si te dijeron, que lleno la atmosfera de un sublime color romántico, en la voz del cantante. Un video musical del propio Santa Rosa cantando en voces, acompañó al bolerista en los temas.

El concierto siguió con los temas Quiéreme, Desayuno, Déjame Sentirte, For Sale, No me dejes solo, Almas gemelas, Vamos a ver y Conciencia, éste último tema, uno de los favoritos del público presente.

El tema, Vamos a ver, en arreglo musical del boogaloo niuyorquino de los 60, fue lo único nuevo que presentó Santa Rosa en este concierto y si pinta como madura, promete ser un nuevo éxito en la voz del salsero boricua.

Una de las virtudes de Santa Rosa es el soneo improvisado y el cantante se lució en ello, tras pedirle al público que le hiciera un coro, mientras él soneaba y presentaba a un sinnúmero de personalidades, cantantes, artistas y figuras televisivas que estuvieron presente en el concierto.

Cierto es que Santa Rosa se fajó solito en este concierto, en fin no hubo invitados. Y en la pantalla gigante del escenario, los detalles presentados fueron sobrios. Pero, el complemento ideal fueron los músicos y coristas de su orquesta junto a los bailarines que comandó el profesor Tito Ortos.

Los músicos de la orquesta fueron protagonistas en el concierto, con varias coreografías, participando en los coros, y además con algunos solos con sus instrumentos.

El trombonista Georgie Torres es el director musical de la orquesta de Santa Rosa, que cuenta además con Michelle Brava, Ginno Ramírez y Michael Pérez en los coros, Rebecca Zambrana y Pedro Marcano, en las trompetas, en el saxofón tenor, el soprano y la flauta, con Saviel Cartagena, en el segundo trombón a Anthony Rosado, en el saxofón barítono y la flauta, Francisco Cruz, en el bongó, Rafael Echevarría, timbalero y percusionista Pete Perignon Morales, en las congas Gerardo Rivas, en el piano Luis Marín, en el bajo Johnny Torres y en el teclado y aerófono, Juan Carlos Vega.

Santa Rosa le rindió homenaje al fenecido salsero Tito Rojas con el tema Por la calle del medio, que grabaran ambos en el álbum Colegas (2020). En la pantalla del escenario se mostró a Rojas en un video cantando su parte y Gilbertito cantó su parte en vivo. La gente aplaudió fuertemente este junte.

Claramente Gilbertito sabía a lo que fue. A darle a la gente el gusto de escuchar y cantar junto a él, los temas que ese público ha hecho sus favoritos en la voz del cantante. Así las cosas, tras el tema homenaje a ‘El Gallo Salsero’, Santa Rosa siguió el tema Conteo regresivo, luego interpretó un medley con los temas Amor mío no te vayas, Vivir sin ella, Regalao, Perdóname, en donde Santa Rosa soneó largo y tendido para deleite de sus seguidores, y por último el tema Lo grande que es perdonar.

La canción de despedida del concierto fue Que alguien me diga y la ñapa fue Qué manera de quererte.