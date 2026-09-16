A más de cuatro décadas de haber iniciado una carrera que ha contribuido a marcar el rumbo de la salsa contemporánea, Gilberto Santa Rosa vuelve a ser reconocido por la Academia Latina de la Grabación. El artista puertorriqueño recibió una nominación al Latin GRAMMY por su producción Íntimo (En Vivo), en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional.

Con este reconocimiento, Santa Rosa alcanza su vigésima nominación al Latin GRAMMY, consolidando una trayectoria que también suma cinco premios obtenidos en anteriores ediciones.

“Recibir una nueva nominación al Latin GRAMMY siempre es especial. Se convierte en el espacio donde todo un equipo que trabajó por la excelencia recibe el reconocimiento de sus pares en la industria de la música”, expresó el cantante al conocer la noticia.

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Santa Rosa dedicó la nominación a quienes hicieron posible el proyecto, entre ellos InnerCat Music Group, B2B Music, compositores, músicos y colaboradores. El intérprete también destacó la particularidad de realizar Íntimo frente a una audiencia.

“Disfruto ir al estudio de grabación y poner mi voz en los proyectos, sin embargo, hacer este trabajo en vivo y con público fue una experiencia única. Muchas gracias a Latin GRAMMY por esta nueva oportunidad de compartir mi música”, añadió.

Íntimo (En Vivo) fue producido por Gilberto Santa Rosa en colaboración con InnerCat Entertainment y B2B Music. El proyecto propone una mirada más cercana al artista detrás de algunas de las canciones que han definido su carrera y que le han valido el reconocimiento internacional como “El Caballero de la Salsa”.

A lo largo del álbum, Santa Rosa retoma algunos de sus temas más queridos en un formato íntimo, mientras intercala historias y reflexiones sobre la música, los compositores y las experiencias que han influido en su particular manera de interpretar cada canción.

Para Ana González, de InnerCat Music Group, el concepto permitió mostrar una faceta especialmente personal del intérprete.

“Íntimo fue una noche mágica que Gilberto nos regaló: un formato muy personal, con anécdotas únicas de toda su trayectoria. Por eso, esta nominación al Latin Grammy nos llena de orgullo —trabajar, sentir, ver y escuchar a Gilberto de esa manera es lo que hace que este disco represente, en todo el sentido de la palabra, su nombre”, señaló.

Más allá de una recopilación de interpretaciones en directo, Íntimo (En Vivo) busca documentar la relación entre Santa Rosa y una audiencia que ha seguido su música a través de distintas generaciones. El resultado es un proyecto centrado en la interpretación, las historias detrás de las canciones y la interacción del artista con sus seguidores.

La 27.ª Entrega Anual de los Latin GRAMMY® está programada para el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia será transmitida en vivo por Univision.