Evolución. Sobre ese término que propone un cambio con el tiempo, o la capacidad de transformarse, es que el cantante Gilberto Santa Rosa ha mantenido una trayectoria de más de 40 años en el género de la salsa, especialmente romántica.

“El Caballero de la Salsa” ha sabido moverse. El ritmo lo lleva muy bien en el escenario, pero también sabe medir los tiempos para darle a su música la actualización necesaria para continuar vigente sin perder autenticidad.

Fiel a ese compromiso, el galardonado artista presenta hoy el sencillo “Cartas sobre la mesa”, primer acercamiento a un nuevo álbum titulado “Debut y segunda tanda”, que saldrá al mercado durante este primer trimestre del año. Esta versión del tema original de Mucho Manolo marca el sonido fresco que buscó para este repertorio luego del proyecto “tradicional” que fue el exitoso “Colegas”.

“Es una grabación lo más interesante, según me parece, donde agarro el estilo mío y lo refresco. No lo cambié, lo refresco”, anticipó el sonero, ya recuperado hace un par de semanas del COVID-19. El tema, como toda la producción, contó con la experiencia de Ramón Sánchez en los arreglos. “Sin quitarle méritos a nadie, creo que es el arreglista que mejor me entiende a mí”.

El listado de canciones románticas reúne composiciones de Jorge Luis Piloto y Juan José Hernández, entre otros. Son mayormente temas inéditos, con algunos ya conocidos, como el primer sencillo que grabó el mismo autor Mucho Manolo. Musicalmente lo acompañaron los integrantes de su orquesta con algunos invitados.

“A mí me encanta la evolución, y eso es lo que tengo como bandera en la carrera. Siempre trato de tener algo novedoso sin que tengan que decir, ‘qué le pasó a Gilberto, se volvió loco’. Que vaya a tono con mi estilo, con la propuesta que he tenido por tantos años”, detalló. “De eso se trata, hacer cosas con las que esté cómodo interpretando y que la gente las disfrute como algo novedoso”.

Este proyecto lo inició cuando se declaró la pandemia en el primer trimestre del 2020. Ahora que lo tiene casi en las manos está convencido de que le sumará “frescura, novedad, continuidad, y de alguna forma también abre el próximo capítulo de lo que es la carrera en estos últimos años”.

Santa Rosa dedicará gran parte de este año a la promoción del álbum por estrenar y una vez se restablezcan las presentaciones en directo, continuar su gira de conciertos.

En la línea de defensa de las escuelas

El cantante, aún confiando en las palabras del secretario interino de Educación, Eliezer Ramos, de que no se contempla un cierre de escuelas, afirmó estar en contra de cualquier acción que vaya en esa dirección. Especialmente lamentaría el cierre de escuelas especializadas que, según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, propone un “Plan Maestro” de Educación.

“Yo estoy dispuesto a sumarme a cualquier movimiento de esa escuela, y de cualquier escuela especializada de arte en Puerto Rico, pero el hombre ha dicho que no está en los planes. Si esos planes cambiaran, con mucho gusto”, dijo el salsero.

“Todos los estudiantes que salgan de una escuela como esa no van a salir siendo artistas ni artistas plásticos, ni músicos, ni cantantes, pero la música, el arte, ayuda a los muchachos a desarrollar otros aspectos de la vida y ayuda su sensibilidad, a su conciencia ciudadana, ayuda a concentrarse para quienes tiene algún problema con eso, llena un espacio de ocio”, destacó el egresado del sistema de educación pública.

“Tuve excelentes educadores en la Escuela Libre de Música de San Juan... Eso es una cosa que socialmente nosotros necesitamos esa herramienta, y sería un crimen prescindir de esa escuela”, sostuvo.