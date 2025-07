Gilberto Santa Rosa culminó este fin de semana una de las más memorables de su carrera en Europa con el cierre de su gira en el Viejo Mundo, donde conquistó ocho ciudades en menos de tres semanas y debutó con gran acogida en escenarios tan emblemáticos como el Starlite Occident en Marbella y el Icónica Sevilla Fest.

El recorrido, que inició el 4 de julio en Santa Cruz de La Palma y culminó el 19 de julio en Milán, fue una celebración en grande para el intérprete puertorriqueño, quien volvió a conectar con su público europeo con una producción de primer nivel y un repertorio cargado de éxitos, clásicos, boleros y momentos de improvisación que solo el maestro del género puede ofrecer.

PUBLICIDAD

El debut de Santa Rosa en Marbella y Sevilla marcó un nuevo hito en su carrera.

En Starlite, fue ovacionado de pie por un público que lo recibió con entusiasmo, destacando su capacidad para hacer de la salsa una experiencia elegante, vibrante y universal. En Sevilla, el ambiente fue igualmente electrizante, con una plaza abarrotada que bailó sin parar durante su presentación en el Icónica Fest, confirmando la influencia del salsero en la escena internacional.

En Madrid, Santa Rosa fue nombrado como “profeta de la salsa” con un lleno total en el prestigioso festival Noches del Botánico, donde, según reseñas, “dejó una estela de fuego y ritmos” al poner a bailar al público de principio a fin.

Londres, Barcelona, Murcia y Milán completaron la ruta europea del artista, cada una con su propia energía, pero con un denominador común: salas llenas, ovaciones y la entrega absoluta de un público que sigue reconociendo el arte y la autenticidad del Caballero de la Salsa.

“Esta gira fue un reencuentro lleno de emociones. Europa siempre me ha recibido con los brazos abiertos, pero esta vez fue aún más especial. Debutar en ciudades como Sevilla y Marbella, y sentir ese cariño, respeto y conexión, me llena de gratitud. Me llevo recuerdos imborrables”, expresó el artista.

Estas presentaciones especiales en Europa llegaron tras el cierre oficial en Uruguay, de su gira Auténtico, la más extensa de su carrera, y consolidan el momento artístico que vive Santa Rosa, quien continúa sumando escenarios y audiencias alrededor del mundo con una vigencia que trasciende generaciones.

PUBLICIDAD

Ahora, el artista se prepara para presentarse este jueves, 24 de julio, junto a J Balvin en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC, 11:35 p.m. EST), donde interpretarán por primera vez en televisión el tema Misterio, una colaboración que forma parte del nuevo Mix Teap del colombiano.

El tema, que comienza como reguetón y se transforma en una salsa ha sorprendido por su fusión de géneros y la unión entre dos referentes de la música latina.