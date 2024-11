Un año de emotivos reconocimientos provocan en el célebre intérprete Gilberto Santa Rosa la reflexión sobre el valor de persistir en los sueños, de la disciplina y el compromiso, y más cuando se trata de homenajes que jamás imaginó recibir.

En mayo celebró el doctorado Honoris Causa por parte de Berklee College of Music, en homenaje a su extraordinaria trayectoria musical. El mes pasado la revista “Rolling Stone” incluyó su álbum “Intenso” en una lista las 50 mejores producciones de salsa. A esto se añade el reconocimiento reciente como embajador de la música puertorriqueña y caribeña en el mundo, por parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

“Cuando yo empecé a cantar allí en la marquesina de Country Club, yo no pensaba nada de esto. Yo lo que quería era cantar”, manifestó con cierta nostalgia en entrevista telefónica desde Miami, Florida, para hablar de su próxima producción discográfica “Debut y segunda tanda Vol. II”, que estrenará este viernes. “Estos reconocimientos, todos, para mí fueron sorpresivos, pero a la vez muy agradables y me dieron la oportunidad de comprometerme más con lo que yo hago”, afirmó con entusiasmo el “Caballero de la Salsa”.

“Lo del doctorado fue una cosa espectacular. Todavía lo estoy procesando y me lo estoy disfrutando, y ni me lo creo”, confesó pensativo. “Todo lo que tiene que ver con Puerto Rico y mi persona es un gran orgullo. Me siento puertorriqueño 200 por ciento, y que los puertorriqueños me vean a mí como su representación, es un premio que no tiene comparación”, prosiguió, haciendo referencia al galardón del ICP. Sobre “Intenso”, reveló que se trata de una de sus producciones discográficas favoritas. “Cuando salió, fue nominado a todos los premios, y no se ganó nada, entonces, de alguna manera siento que se le hizo justicia al disco después de tantos años, así que me dio mucha alegría cuando yo vi que ‘Rolling Stone’ reconoció ese disco”.

Mantenerse en el favor del público a lo largo de su trayectoria, lo llena de júbilo y de motivación para continuar con nuevos planes. “Voy a cumplir casi 50 años cantando”, repasó con agradecimiento. “Esos son un montón de años y a mí todavía me emociona salir, que me quieran, que escuchen la música que yo hago. Eso es bien bonito”.

La producción discográfica “Debut y segunda tanda Vol. II”, de nueve temas, se añade a los motivos de celebración de este año. Se trata de una continuación a la que lanzó en 2022. “Como si fuera nuestra” y “Vamos a ver” los lanzó como adelantos del álbum. El corte promocional es “Ahora o nunca”, de Juan José Hernández, autor de otros temas del disco.

“Cuando yo hice el primero, estaba tan entusiasmado en el estudio que grabé lo que yo considero música de más, porque de momento miré y dije ‘¿por qué sacar en un solo disco tantas canciones?’”, recordó. “Lo que hice fue dividirlo y buscar un par de canciones más (para el segundo). Aún sigue siendo un disco bastante sustancioso, pero cuando vi que entre todas eran casi 20, dije ‘son muchas, vamos a dividir esto para que la gente tenga también más tiempo para saborearse el disco’”.

Como el primero, el sabor tropical de este volumen incluye canciones inéditas y nuevas versiones de temas popularizados, pero esta vez, la balanza se inclina más hacia creaciones nuevas. El repertorio sigue la línea del romance con temas que celebran el amor y otros que expresan el anhelo de ser correspondido o la frustración del adiós.

“A la gente le encanta sufrir por amor”, expresó sobre el interés de muchos oyentes por temas que repasan la decepción por una relación fallida. “A la gente le encantan los temas de corazones rotos, eso y también, modestia aparte, yo los puedo expresar bien a pesar de que estoy totalmente feliz”, dijo el artista, quien en 2013 contrajo matrimonio con la presentadora Alexandra Malagón. “Piedra y agua”, de Juan José Hernández, y “Cuando dije no”, de Pedro Jesús, son una muestra de varios de los que exploran esa temática.

“Llegó el fin de semana” presenta un panorama de más celebración. “Tengo a mi sobrino querido ahí, Gerardo Rivas. Es un talentazo. Yo siempre trato de poner una canción en los discos que sea muy festiva”, manifestó complacido. “Aparte del talento que tiene, Gerardo tiene un carácter así, siempre está con una broma, y tuvo la gentileza de acompañarme. Es un número que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Le da un aire muy festivo al disco y le da la frescura de la juventud que tiene Gerardo en su manera de cantar”.

“La marea”, del cantautor Rubén Blades, es un tema que lo conquistó hace tiempo. “Amenacé a Rubén hace muchos años con que la iba a grabarla. Siempre me gustó mucho. Es una canción bien cortita”, expuso entre risas. “Entonces, me atreví y, agraciadamente, en estos días tuve la oportunidad de hablar con Rubén y estaba muy contento con la versión. Eso me tranquiliza mucho”.

Como el primero, “Debut y segunda tanda Vol. II” cuenta con la participación del salsero a nivel de producción, tarea que en sus inicios no disfrutaba del todo. “Yo hacía siempre los discos con mucha conciencia y demás, pero la dinámica del estudio, estar en un estudio todas esas horas, a mí me parecía tedioso. A mí me gusta el contacto con el público. De momento, poco antes de la pandemia yo empecé a tomarle el gusto de verdad de ir al estudio a crear cosas, a intercambiar ideas con los compañeros. Este álbum es un reflejo de eso. La manera en que yo me envolví en este proyecto y me he envuelto en los últimos, ha sido bastante personal. He estado pendiente a cada detalle”.

Amando lo que hace

Gilberto Santa Rosa atesora los logros que va cosechando en su camino artístico, pero no se recuesta. El afán de complacer a su público, sigue siendo una prioridad. “Tengo que decirte que no ha sido fácil, pero ha sido divertidísimo. Yo creo que todo descansa en la vocación. Cuando tú quieres hacer algo, cuando tú sientes por algo, por ejemplo, a mí no me gusta utilizar la palabra sacrificio porque yo no sacrifiqué nada por tener una carrera. Yo trabajé en la carrera, y es el costo de tu alcanzar lo que querías alcanzar”.

El compromiso fue clave en su ascenso. “Yo tuve una escuela muy fuerte, muy buena, de gente igualmente comprometida y que tenía mucho respeto por el público, respeto por el oficio. A eso se añadió la crianza que yo tuve. Mis padres tenían… y tienen, porque mi madre murió, pero mi padre sigue vivo. Siempre hubo la convicción, la educación, la disciplina, el respeto”, enumeró con orgullo. “Es una cosa integral del ser humano, más allá de lo que haga o a lo que se dedique. Eso yo me lo aprendí temprano”, dijo, y agregó con énfasis que “me ayudó mucho el hecho de que yo nunca fui un tipo de vicios, yo nunca tuve ningún problema con eso, por lo tanto, yo tenía mi mente y mi cuerpo sanos para entrarle al trabajo que era”.

Para la voz de éxitos como “Vivir sin ella”, “Perdóname”, “Conciencia” y “Que alguien me diga”, la humildad en su interacción con la fanaticada ha sido parte de esa fórmula. Su madre continuamente le recordaba la importancia de la sencillez.

“Me decía ‘tú tienes que tener los pies en la tierra, tú eres un ser humano como cualquiera otro, la gente tiene para ti ese cariño, agradécelo dándole cariño y respeto a la gente’. Por otro lado, vi gente muy grande en esta industria, trabajé con ellos cuando yo era un principiante y ellos eran unas estrellas, y nunca hicieron una diferencia. Nunca hubo maltrato. Nunca hubo una mala mirada. Nunca hubo un (empleado de) seguridad que se metiera en el medio a decirte ‘tú no puedes hablar con ese hombre’, y eso me enseñó”, reflexionó. “Además, esa es la parte más bonita que tiene esto, cuando la gente viene a donde ti y habla contigo”.

Por otro lado, el galardonado intérprete se siente complacido con el éxito de su gira “Auténtico”, que se presentó por decenas de ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ahora se prepara para “Auténtico Tour Love Edition” el año próximo, con destinos en Florida, Los Ángeles y Canadá, entre otros.

“Estamos enamorados siempre, en febrero. Yo digo que estas cosas hay que mantenerlas porque si no, la vida sería muy aburrida”, afirmó sobre la festividad del Día de San Valentín. “Yo creo que nos vamos a llevar la gira hasta abril o mayo”.